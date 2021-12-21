"Поем, чтобы вылечить родных": уличный музыкант рассказал, как покупка баяна круто изменила его жизнь

Творческий дуэт появился, когда артисты уже давно были на пенсии. Фото: ПОПОВА Екатерина

Прогуливаясь вечером по Соборному переулку в центре Ростова-на-Дону, частенько можно встретить необычную пару. Она, закутавшись в ярко-малиновую шаль, поет, а он подыгрывает ей на гармошке. Каждый вечер в любую погоду они выходят на улицу, устраиваются на свободной лавочке и под мерцание городских огней начинают петь.

"А ПОДЫГРАЙТЕ!"

Галина Носкова и Геннадий Чебураков исполняют русскую классику.

- К творчеству тянет, к людям, - признается Галина. - Хочется показать все, на что способен.

Кстати, Галина не просто любитель попеть, у нее имеются многочисленные дипломы, и все - первой степени. Вместе с творческими коллективами женщина выступала по всей Ростовской области.

А вот с Геннадием Васильевичем женщина познакомилась не так давно.

- Он сидел и играл на гармони, а я подошла с просьбой подыграть мне. Так и запели, стали вместе выступать, - продолжает певица.

Их творческий дуэт частенько можно встретить на улице Пушкинской, в главном парке города - Горького или там же, в переулке Соборном. А дело в том, что здесь звук хорошо "держится", как объяснили сами артисты.

- Гармошка громкая, а я не могу сильно раскрыться на улице, чтобы голос не сорвать, - признается дончанка.

Певица и баянист пытаются заработать на лечение родным, но пока хватает только на хлеб. Фото: ПОПОВА Екатерина

НА СТАРОСТИ ЛЕТ ПРИШЛА ПОПУЛЯРНОСТЬ

В отличие от Галины Геннадий - музыкант-самоучка. По образованию он - электрик, правда, уже на пенсии.

Путь музыканта у гармониста начинался с трудностей. Во времена дефолта шел он как-то мимо музыкального магазина, но вместо картошки и сахара купил два баяна.

- А когда пришел домой с новым приобретением, то меня чуть ли не выгнали, - с улыбкой вспоминает Геннадий Васильевич. - Но я стал уверять, что это не просто баяны, а вложение. Да и сын рос.

В итоге, ростовчанин не прогадал. Когда в Интернете стали появляться первые торговые площадки, музыкант решил продать один из баянов и купить гармошку. Потом купил еще один музыкальный инструмент. И как-то так получилось, что торговля стала идти на "ура". Потом и сына втянул в музыкальный бизнес.

40 ТЫСЯЧ ПОКЛОННИКОВ

А теперь у них есть собственный канал на "Ютубе" с 15 тысячами подписчиков. Там вам и разборы игры песен на гармони, и обзоры музыкальных инструментов. При этом Геннадий Васильевич помимо общего канала, ведет и свой собственный. Причем очень даже успешно - 25 тысяч поклонников.

Однако не только тяга к творчеству объединяет Галину и Геннадия.

У Галины - муж-инвалид, а дочь болеет раком. А у Геннадия Васильевича - тяжело больна супруга. Да и у него самого проблемы со здоровьем: нужна операция на глаза. Вот и приходится выкручиваться. На одну пенсию и так выжить очень трудно, а тут еще - уход за родственниками и покупка лекарств.

- Кидают прохожие по чуть-чуть. Но на хлеб хватает, - признаются музыканты.

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