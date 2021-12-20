Новогодние выставки 2021 — 2022 в Ростове-на-Дону: афиша, билеты, расписание

Выставки начались в декабре и продлились до середины января. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подробная афиша новогодних выставок 2021 — 2022 в Ростове-на-Дону. Мы подскажем вам, как и где выгодно купить билеты на главные события.

ДО 10 ЯНВАРЯ

В Музее изобразительный искусств (переулок Чехова, 60) 11 декабря открылась выставка «Путешествие в Новый год». Посетители увидят предметы, связанные с главным семейным праздником. Главные экспонаты — самые разные елочные игрушки: стеклянные, деревянные, из ваты, папье-маше, из бумаги и металла. Кроме игрушек на выставке будут представлены гирлянды и открытки. Можно сделать фотосессию, а также посмотреть новогодние анимационные фильмы в специальном уголке отдыха.

С 18 по 26 декабря и с 5 по 9 января можно не только посетить выставку, но и увидеть представление «В гостях у новогодней сказки». В этом случае стоимость взрослого билета составит 500 рублей, детского — 300 рублей.

В тот же день стартовала выставка, посвященная 110-летию первой выставки Ростовско-Нахичеванского на Дону общества изящных искусств. В музее будут представлены работы ростовских художников, творивших в то время: Сарьяна, Павлова, Федорова, Мухина и других.

ДО 20 ЯНВАРЯ

20 декабря в торговом центре «Мегамаг» стартуют мультимедийные выставки «Шишкин. Одинокие леса» и «Васнецов. Русские сказки». Посетителям покажут копии картин художника, созданные путем оцифровки. Можно увидеть, как выглядят шедевры известных русских живописцев, которые хранятся в Русском музее, Третьяковской галерее и других музейных фондов.

Цены на билеты в будние дни — от 250 до 400 рублей, в выходные — от 350 до 450 рублей. Предусмотрены скидки для льготников, групп и школьных экскурсий — подробности можно узнать на сайте ТЦ.

ДО 23 ЯНВАРЯ

Еще одна экспозиция с 4 января проходит в галерее «Ростов». Выставка «Синяя птица» основана на сюжете одноименной пьесы сказки Мориса Метерлинка. Художник Сергей Ковалевский-MISSER по-своему интерпретировал образы сказки. По словам организаторов, зрителям предстоит задуматься о том, что самое важно в жизни человека.

Вход свободный.

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