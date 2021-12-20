Зимние каникулы 2021 — 2022 в Ростовской области: когда начинаются и сколько продлятся

Фото: Евгения Гусева.

Зимние каникулы 2021 — 2022 в Ростовской области наступят уже скоро. Школьникам осталось учиться меньше двух недель. Рассказываем, когда завершится вторая четверть и начнется отдых.

Школы могут отпускать учащихся на каникулы с 28 декабря, но точную дату определяет каждое учреждение самостоятельно. В большинстве из них отдых продлится две недели — до 10 января.

Уже сейчас стали появляться слухи, что зимние каникулы 2021 — 2022 могут продлить из-за коронавируса. В областном правительстве пояснили, что школы устанавливают сроки отдыха самостоятельно. Но оснований для того, чтобы их изменили, пока нет.

— Увеличение сроков зимних каникул в школах не запланировано, — прокомментировали в правительстве.

Ранее мы писали, какие новогодние мероприятия запланированы в Ростове-на-Дону. 28 декабря возле парка Горького пройдет открытие главной городской елки. С 29 по 30 декабря будет курсировать праздничный трамвай. 31 декабря пройдет акция «Остановка с Дедом Морозом» — сказочные персонажи будут поздравлять ростовчан на остановочных комплексах. 2022 год можно встретить не дома, а возле главной ели, где запланировано празднование.