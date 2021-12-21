«С Новым 1945 годом!»: о редких находках с новогодней тематикой рассказал ростовский антиквар

Такие новогодние находки нынче в квартирах дончан - уже редкость. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

На календаре - без пяти минут Новый год. А это значит - наступило время самой жаркой подготовки. В эту самую секунду сотни людей по всему городу озадачены поиском праздничного настроения. Кто-то сражается с верхушкой елки, которая упорно не хочет помещаться в машину, кто-то уже вторые сутки пытается подобрать идеальный сорт горошка в салат "Оливье". Ну, а некоторые устроили веселые старты в попытках урвать елочные игрушки со скидкой.

А что, если новогоднее настроение может быть спрятано в старинном чулане? Корреспондент "КП– Ростов–на–Дону" пообщался с местным антикваром, который показал несколько удивительных елочных игрушек, а также историческую зажигалку с новогодним поздравлением из далекого и победного 1945 года.

"ЭТО ТЕБЕ НЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ШАРИКИ ПО АКЦИИ"

Ростовчанин Эдуард увлекается антиквариатом вот уже много лет. В его коллекции есть и старинные сумки из серебра, и посуда времен царской России, а еще - украшения и столовые приборы с настоящими изумрудами! Среди всех этих предметов есть и редкие елочные украшения.

Сказочные герои из тонкого стекла - работа 70-летней давности. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

- Несколько лет назад приобрел у одной дамы, которая занималась антиквариатом, пару стеклянных игрушек, - рассказывает мужчина. - Первая - это фигурка старика из сказки про золотую рыбку, а вторая - вишенка из «Чиполино». Обе сохранились почти в идеальном состоянии, и это при том, что примерный год выпуска - конец 40-х - начало 50-х годов. Только представьте: тонкое стекло, ручная роспись, все детали искусно прорисованы, вплоть до мимики. И даже цвета остались почти такие же яркие, а ведь прошло не меньше 70 лет! Это вам не пластиковые шарики по акции.

Антиквар рассказывает, что помимо этих экземпляров у женщины в коллекции были даже елочные игрушки дореволюционного периода.

ЗАГАДОЧНЫЕ КОДЫ

А около трех лет назад во время очередных раскопок Эдуард нашел зажигалку, да не простую, а с историей!

- В тот день ходил с металлоискателем в районе Таганрога, в местах, где проходил "Миус-фронт", - вспоминает антикварщик. - Как тут слышу - сигнал аппарата. Очередная монетка, - подумал тогда про себя. Но, копнув в глубину сантиметров на 20, увидел зажигалку. Сразу же протер от остатков земли и проявилась надпись: «С Новым 1945 годом», скорее всего это был подарочный экземпляр.

Такая зажигалка принадлежала, вероятно, неизвестному бойцу. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

А на обратной стороне находки Эдуард разглядел различные буквы и даже цифры. Например, комбинацию 4R и букву Z. По мнению мужчины, под этими загадочными кодами может скрываться не только имя и фамилия хозяина зажигалки, а также номер роты и даже взвода, где тот служил во время Великой Отечественной Войны.

КСТАТИ

А вам есть, чем поделиться присылайте фото своих новогодних раритетов и историю про них на номер WhatsApp "КП" в Ростове: 8-909-409-00-00.

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