Новости Ростова-на-Дону на 21 декабря 2021: власти объяснили проблемы с транспортом по вечерам

Фото: Владимир Веленгурин.

Новости Ростова-на-Дону на 21 декабря 2021 — публикуем подборку главных событий. Рассказываем, что произошло в донской столице и других городах.

Заместитель главы администрации Светлана Камбулова покинула должность. 20 декабря стал ее последним рабочим днем в ростовской мэрии. Напомним, Камбулова курировала вопросы экономики. Этот пост она занимала с марта 2019 года.

В Ростовской области от коронавируса скончалась 34-летняя женщина. По данным областного правительства, кроме ковида пациентка страдала от хронического заболевания. За последние сутки жертвами вируса стали еще 20 человек. Число зараженных выросло на 601.

В администрации Ростова сообщили, что дефицит водителей достиг 46%. В связи с этим в некоторых районах города нехватка водителей ощущается особенно остро. Власти сообщили, что для исправления ситуации договорились о подготовке 40 новых специалистов, начали проверять работу уже задействованных сотрудников. Решается вопрос о повышении зарплаты водителям.

В Ростовской области пересмотрят нормативы накопления ТКО. По словам исполняющего обязанности министра ЖКХ Сергея Орлова, контракт на исследования заключен. Нормативы планируется утвердить в первом квартиле 2022 года.

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