В Батайске активно борются со стихийными свалками и тщательно следят за чистотой в городе

Фото: пресс-служба Администрации города Батайска

В Батайске Ростовской области чистота на городских улицах - одна из приоритетных задач коммунальных служб. Вывозом твердых коммунальных отходов в городе занимается региональный оператор ООО «Экоград-Н».

ОПЕРАТИВНО И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНО

Вывоз ТКО по Батайску происходит по следующему графику: с контейнерных площадок - ежедневно; по улицам с бестарным вывозом - два раза в неделю; в местах, где установлены мульды или площадки под КГО, - один раз в неделю согласно представленному графику с привязкой к конкретному дню недели по каждому из 113 адресов. При этом, отметили в администрации города, сбоев в графике вывоза отходов зафиксировано не было. Все навалы мусора устраняются в оперативном режиме регоператором ООО «Экоград-Н». Кстати, машины регионального оператора оборудованы по последнему слову техники. Там есть навигационная спутниковая система ГЛОНАСС. А руководство регионального оператора ежедневно проводит анализ полученных сведений ГЛОНАСС. В связи с ограниченностью бюджетных ассигнований на уборку прилегающей территории к контейнерным площадкам работы оператором проводятся только на безвозмездной основе.

Фото: пресс-служба Администрации города Батайска

БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ

В администрации Батайска рассказали, что с октября по декабрь этого года в рамках муниципального контракта на выполнение работ по ликвидации свалок в городе убрано 2 530 кубических метров, а также расчищены свалочные очаги на кладбищах в объеме 354 кубических метра. В период с июля по декабрь 2021 года в Батайске систематически образовываются несанкционированные свалки на контейнерных площадках и площадках под КГО из старых автомобильных покрышек. Так, во время мониторинга выявили 21 адрес, на которых складированы более 900 шин. В настоящее время готовится проект заключения договора о безвозмездной передаче автомобильных покрышек, утративших свои потребительские свойства, с ООО «ЯРГА» на сбор, погрузку, вывоз и утилизацию автомобильных покрышек. Данная услуга будет предоставлена после заключения договора на безвозмездной основе до 31 декабря 2021 года. С 1 января 2022 года следующего года планируется заключение муниципального контракта на сбор, погрузку, вывоз и утилизацию автомобильных покрышек с ООО «Еврострой». По просьбе жителей для их удобства с контейнерной площадки, расположенной по улице Гайдара, 5, перемещены все баки на бетонное основание в месте расположения старой контейнерной площадки.

ПЛАНЫ НА ЯНВАРСКИЕ КАНИКУЛЫ

Для своевременной ликвидации свалочных очагов в Батайске в период проведения новогодних и рождественских праздников будет заключен муниципальный контракт с 1 января по 15 января 2022 года. При этом в администрации Батайска просят жителей города не выбрасывать мусор на остановках, в урны на аллее Кирова и городском парке. А также не оставлять его в других неустановленных местах. Запрещено вывозить мусор в лесополосы. Гражданам в очередной раз напомнили о необходимости складировать мусор в контейнеры, отходы от текущего ремонта собирать в мешки, не оставлять мусор насыпом рядом с контейнерной площадкой.