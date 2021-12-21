Как можно привлечь к ответственности парковщиков на тротуаре и газоне в Ростове

Когда заработает программа «Народный Инспектор», где каждый житель сможет через приложение отправлять сведения о нарушении ПДД Фото: Артур СЕЛИМОВ

В будущем году по всей стране должен заработать сервис «Народный инспектор», благодаря которому каждый житель сможет отправлять фото нарушителей ПДД, а водителей будут штрафовать. Пока приложение работает только в Казани, однако в Управлении ГИБДД по Ростовской области рассказали, как уже сейчас можно привлечь к ответственности тех автолюбителей, кто нарушает правила парковки.

ПОКА ПРИЛОЖЕНИЯ НЕТ - ПАРКУЕМСЯ НА ГАЗОНЕ?

По официальным данным, к началу нынешнего года на Дону зарегистрировано 1 миллион 433,5 тысячи автомобилей. Таким образом, у каждого третьего жителя есть личный транспорт.

Городские улицы уже перегружены от такого потока, поэтому не всегда у автомобилистов есть возможность припарковать автомобиль так, как хочется. В итоге, многие автолюбители решают пренебречь правилами дорожного движения и оставляют свои автомобили на тротуарах, бордюрах или газонах.

Естественно, такое отношение не нравится пешеходам да и всем, кто хочет порядка на улицах. Неравнодушные жители пытаются бороться с такими нарушителями сами, но это не всегда получается делать быстро и оперативно.

Некоторые ростовчане надеются приучить нарушителей соблюдать правила с новым приложением Фото: Артур СЕЛИМОВ

ЭВАКУАТОР МОЖНО ПРОЖДАТЬ И 4 ЧАСА

- Сейчас гражданин может написать заявление на сайт ГИБДД в свободной форме. Велика вероятность, что заявителя вызовут в отдел, ему придется ехать через весь город и давать письменные объяснения, - рассказывает активист Артемий Зайцев. - Мало кто потратит несколько часов, чтобы другому человеку выписали копеечный штраф.

Другой вариант - вызвать ГИБДД на место. Но бывалые уверяют: инспектор приведет миллион аргументов, почему он не может оформить или эвакуировать автомобиль, и уедет. А экипаж и эвакуатор придется ждать до четырех часов.

Да и сама процедура подачи заявления непростая. Документы нужно оформлять согласно регламенту, в противном случае их придется переоформлять. Но на сегодня это единственная возможность для граждан законно поставить на место автолюбителей, которые, пожалуй, не понимают простых вещей.

ГЛАВНОЕ - ДАТА И ВРЕМЯ НА ФОТО

- Если гражданин стал свидетелем нарушения правил парковки, он имеет право написать заявление на официальном сайте ГИБДД и прикрепить фотографию нарушения. Главное - чтобы на фотографии были указаны дата, время и место нарушения, - уточнили информацию в отделе пропаганды донского ГИБДД. - Если все будет оформлено правильно, тогда нарушителя найдут по базам, вызовут для оглашения нарушения и выпишут штраф. Обычно подобные обращения рассматривают в течении 30 календарных дней.

Однако, зачастую люди прикладывают обычные фото, поэтому их заявления так и остаются без внимания. По закону, за такое нарушение можно привлечь в течение двух месяцев, а если на фото нет даты и времени, тогда парковщики утверждают, что нарушение зафиксировали полгода назад, и доказать обратное - не получится. Инспекторы в этом случае бессильны.

Чтобы доказать, что нарушение сделано здесь и сейчас, в ГИБДД рекомендуют фиксировать дату и время на снимке Фото: Артур СЕЛИМОВ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ НА СМАРТФОН

Чтобы усилия были не напрасны, на телефон нужно установить специальное приложение, которое автоматически будет фиксировать дату время и местоположение фото. И в этом случае увернуться от нарушения точно не получится.

- Вообще очень важным элементом борьбы с нарушениями является неотвратимость наказания, - рассказывает донской активист Даниил Светличный. - Приведу пример: в районе ЦГБ - между улицами Текучева и Варфоломеева по проспекту Ворошиловскому - есть карман для стоянки автомобилей. Между автобусной остановкой и улицей Варфоломеева все машины стоят ровно, параллельно и внутри кармана. Никто не перекрывает правую полосу проезжей части. Все знают, что там висит камера, фиксирующая положение авто на парковке. То есть люди не горят желанием платить штраф и паркуются как положено.

Однако, если вернуться на 100 метров назад, в участок между автобусной остановкой и улицей Текучева, то мы увидим, что при абсолютно такой же организации стоянки все паркуются "елочкой", так еще и в два-три ряда. Причина - там нет камеры, и водители уверены, что могут бросить свой автомобиль, нарушая ПДД, и не получить за это никакого штрафа. В результате из-за сужения проспекта с трех до двух полос образуется длинная пробка.

ПРОЦЕСС МОЖЕТ ЗАНЯТЬ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ

Даниил отмечает, пока единственный способ наказать автолюбителей - вызвать ГИБДД, дождаться сотрудников и погрузить автомобиль на эвакуатор. Правда, нужно быть готовым к тому, что этот процесс может занять несколько часов. Иногда полиция вообще не приезжает на вызов. Им просто не хватает людей, которые занимались бы вопросами нарушения правил стоянки по всему городу.

- Когда заработает программа «Народный Инспектор», где каждый житель сможет через приложение отправлять сведения о нарушении ПДД, часть полномочий по фиксации нарушителей перейдет людям — это идеальный выход, – считает активист. - Больше не будет необходимости вызывать ГИБДД и ждать эвакуатор из-за того, что кто-то припарковался посреди тротуара.

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