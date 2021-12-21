Что известно 46-летнем священнике, которого заподозрили в разврате с приемными детьми

46-летний священнослужитель храма несет службу почти два десятка лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области настоятеля одного из сельских храмов обвиняют в приставании к приемным дочерям. Село небольшое. Все друг друга знают. И настоятель храма всегда пользовался уважением односельчан.

СЕМЬЯ СЧИТАЛАСЬ ОБРАЗЦОВОЙ

46-летний священнослужитель храма несет службу здесь почти два десятка лет. Прихожане в один голос уверяют, что он много сделал для благоустройства территории храма, при котором действует детская игровая площадка. У прихода в Интернете свой сайт. Там ведется просветительская и воспитательная деятельность с детьми и подростками. Действует и воскресная школа. Проводятся тематические встречи с прихожанами.

И тут как гром среди ясного неба. С заявлением в правоохранительные органы обратилась матушка – супруга этого настоятеля.

Как оказалось, еще в 2010 году они удочерили 13-летнюю девочку. Потом взяли в семью еще однy. И пару лет назад - третью. Семья считалась образцовой.

Но по заявлению выходило, что якобы еще несколько лет назад старшая из приемных дочерей пожаловалась матери на приставания приемного отца-священника. Будто бы тогда скандал дальше семейного порога не вышел. Но потом якобы на такие же ухаживания пожаловалась матушке средняя дочь. А теперь вот и младшая…

ДЕЛО ВОЗБУДИЛИ, НО РЕШЕНИЕ ДОЛЖЕН ПРИНЯТЬ СУД

Источник в правоохранительных органах подтвердил корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону», что подобное заявление на священника действительно поступало. Уголовное дело заведено по статье «Развратные действия», максимальное наказание - до 12 лет лишения свободы.

Однако, никто из представителей силовых структур пока официально не комментирует эту историю. Молчат и органы опеки, которые в курсе происходящего.

В Ростовской епархии изложили свою точку зрения на произошедшее.

- Предварительно можно лишь с сожалением сказать, что в семье священника имеет место тяжелый конфликт между ним и его супругой, и, с не меньшим сожалением констатировать, что в эту внутрисемейную ссору вовлечены дети, ставшие невольными заложниками ситуации, - прокомментировали в пресс-службе Ростовской-на-Дону епархии.

Известно, что церковный суд епархии внимательно изучает данную проблему. На время проведения предварительного расследования священник запрещен в священнослужении до выяснения вины или невиновности клирика.

- Ни один человек в нашей стране не может быть обвинен без решения суда, - добавили там. - Следственные мероприятия не окончены, и решение суда не вынесено. В соответствии со статьей 49 Конституции РФ каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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- Я знаю этого человека много лет, - рассказал собеседник «КП - Ростов-на-Дону», попросивший не называть его имени. – У него есть и свои дети, и приемные. Скажу одно - он очень порядочный человек, хороший семьянин, и очень любит детей. То, что такое могло произойти, я даже не хочу комментировать. Знаю одно: это неправда. Но пусть в этом деле разберутся правоохранители, а если потребуется и накажут за клевету (подробности)