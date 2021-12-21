Старинную икону и золотую монету 19 века пытались вывезти из России через ростовский аэропорт

Культурные ценности, созданные в 19 веке, пытались вывезти из страны. Фото: пресс-служба ростовской таможни

В Ростовской области таможенники снова не дали незаконно вывезти из России культурные ценности. Двух нарушителей они поймали в аэропорту «Платов». Об этом сообщает пресс-служба ростовской таможни.

ИКОНА С ПОЛУТОРАВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ

В первом случает наша соотечественница пыталась вывезти с родины старинную икону. Сотрудники таможенного поста в аэропорту «Платов» обнаружили находку в ручной клади у гражданки России, которая вылетала в Стамбул, когда она проходила по «зеленому» коридору зоны таможенного контроля. Выяснилось, что таможенную декларацию на икону она не подавала.

- Согласно заключению эксперта, это домашняя путевая икона «Воскресение Христово. Сошествие в Ад», изготовленная во второй половине 19 века. Она относится к категории культурных ценностей и подлежит таможенному декларированию при вывозе с таможенной территории ЕАЭС, - заметили ростовские таможенники.

Монета из золота 900 пробы изготовлена в 1898 году в Санкт-Петербурге. Фото: пресс-служба ростовской таможни

МОНЕТА-ТО — НЕПРОСТАЯ!

Еще один случай незаконного перемещения культурных ценностей ростовские таможенники выявили во время контроля авиарейса в Баку. Гражданин Азербайджана незаконно пронес в ручной клади старинную 5-рублевую монету. Таможенный эксперт выяснил, что монету отчеканили в 1898 году в Санкт-Петербурге из золота 900 пробы.

- Мужчина пояснил, что монета досталась ему от родственника, - прокомментировали на таможенном посту.

В отношении нарушителя возбуждены дела об административных правонарушениях из-за недекларирования товаров и несоблюдение запретов и ограничений.

- Для вывоза культурных ценностей при прохождении таможенного контроля необходимо представить правильно заполненную пассажирскую таможенную декларацию и разрешение Министерства культуры, - пояснил начальник таможенного поста в «Платове» Вячеслав Стародубов. - За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность. Избежать такого можно, заранее изучив правила перемещения товаров через таможенную границу.

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