Имеет место тяжелый конфликт с супругой: Ростовская епархия прокомментировала обвинение священника в домогательствах к дочерям

В донской митрополии прокомментировали ситуацию со страшным обвинением Фото: Александр МАКАРОВ

Следователи разбираются в ситуации, случившейся в семье одного из священников из Ростовской области. Его заподозрили в том, что он, якобы, растлевал трех приемных дочерей. Источник издания в правоохранительных органах региона подтвердил корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону», что на батюшку действительно подали заявление и что возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».

В епархии прокомментировали ситуацию.

- В связи с распространением в средствах массовой информации сведений о священнике Ростовской-на-Дону епархии пресс-служба считает необходимым заявить следующее. По существу возникающих вопросов предварительно можно лишь с сожалением сказать, что в семье священника имеет место тяжелый конфликт между ним и его супругой, и, с не меньшим сожалением констатировать, что в эту внутрисемейную ссору вовлечены дети, ставшие невольными заложниками ситуации. Церковный суд епархии внимательно изучает данную проблему. На время проведения предварительного расследования священник запрещен в священнослужении до выяснения вины или невиновности клирика, - заявили в пресс-службе.

Так же в епархии напомнили, что в соответствии со статьей 49 Конституции РФ каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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