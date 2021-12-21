В городской Думе Ростова-на-Дону подвели итоги работы за год

Первым пунктом повестки заседания Ростовской-на-Дону городской Думы стал отчет Председателя городской Думы – главы города Ростова-на-Дону Зинаиды Неярохиной о своей работе в уходящем году. Фото: пресс-служба городской Думы

В донской столице состоялось очередное заседание Ростовской-на-Дону городской Думы. Открыла его председатель Думы – глава города Зинаида Неярохина. Она выступила с докладом о своей деятельности в уходящем году. Свой доклад глава города начала с тезиса из Послания Федеральному Собранию Президента Российской Федерации, отметив, что он актуален как никогда.

- Сбережение народа России – наш высший национальный приоритет, - сказала Зинаида Неярохина.

БОРЬБА С КОРОНАВИРУСОМ

Зинаида Неярохина подчеркнула: после нервного 2020 года все очень надеялись на то, что в текущем году ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции изменится к лучшему. Никто не мог предположить, что разработка целого ряда эффективных вакцин не позволит быстро остановить новые агрессивные волны пандемии.

- С начала 2021 года в городе было развернуто 42 пункта вакцинации. На сегодня привита 691 тысяча человек или почти 97 процентов населения, подлежащего вакцинации. В уходящем году переболели более 51 тысячи ростовчан, в том числе в ковидных госпиталях муниципальных больниц, - отметили спикер.

Обращаясь к ростовским медикам, которые работают в сложных и опасных условиях, Зинаида Неярохина выразила им признательность.

Сегодня в донской столице развернуто 1788 ковидных и 470 провизорных коек. На данный момент коечный фонд в муниципальных больницах заполнен на 61%.

- Однако при всех ограничительных мерах, самоотверженности врачей и помощи волонтеров ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Ростове все еще вызывает тревогу. 2021 год унес 2754 жизни ростовчан, а в прошлом году инфекция стала причиной смерти более тысячи человек, - отметила глава города.

Зинаида Неярохина призвала всех ростовчан не откладывать прививку и не забыть о ревакцинации.

РАЗВИТИЕ СПОРТА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДА

Спикер также отметила, что в уходящем году был дан серьезный импульс развитию физкультурно-спортивного движения в донской столице.

На финансирование этой сферы была выделена рекордная сумма – почти миллиард рублей. Построены два спорткомплекса на базе муниципальных спортивных школ, реконструировано 18 школьных стадионов и 22 уличные спортплощадки, проведено 650 физкультурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 70 тысяч человек, более 3 тысяч сдали нормативы ГТО.

На 1 декабря этого года объем возведенного жилья составил 1 миллион 162,5 тысячи кв. метров.

В уходящем году активно благоустраивалась прибрежная зона вдоль реки Темерник от зоопарка до ул. Шеболдаева, а также парк в «Суворовском». Обновлено покрытие дорог на 19 улицах. На месяц раньше запланированного срока завершена реконструкция моста на Малиновского. В микрорайоне «Вересаево» открылась школа на 1434 учащихся и детский сад на 300 мест. Там же строится другой такой же детсад, строительство двух детских садов ведется в Левенцовке и еще одного – в районе Ростовского моря.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Депутатами были внесены изменения в Правила землепользования и застройки, в том числе в градостроительные регламенты и карты градостроительного зонирования.

Приняты изменения в Правила охраны зеленых насаждений. Теперь компенсационное озеленение может производиться не только в натуральной, но и в денежной форме путем выплаты компенсационной стоимости. Утверждены и правила использования средств индивидуальной мобильности, согласно которым организации, которые осуществляют прокат электросамокатов, теперь обязаны контролировать их перемещение на стоянку.

Стратегическим стало решение Думы об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города на период до 2035 года. Программа предусматривает ремонт и реконструкцию трамвайной и троллейбусной инфраструктуры, а также создание сети линий легкого рельсового транспорта, которая свяжет отдалённые микрорайоны и территории перспективной застройки с центром города и позволит в разы сократить время на дорогу.

Важным для сохранения исторического облика Ростова стало принятие Думой изменений в Положение о порядке передачи в аренду объектов, находящихся в муниципальной собственности. Теперь арендатор может брать объект культурного наследия в неудовлетворительном состоянии в аренду на 49 лет, но по договору обязан максимум за 7 лет привести его в порядок. После этого арендная плата для такого арендатора составит 1 рубль за кв. метр площади объекта.

В докладе глава города выделила ряд важных моментов, на которые стоит обратить внимание органам местного самоуправления Ростова-на-Дону в будущем году.

В частности, Зинаида Неярохина напомнила о том, что Дума принимала решение по благоустройству сквера у Дома книги и муниципальной территории парка «Димитриевский» в Ленинском районе. Сквер сдан, а сдача парка перенесена на весну. При этом, как стало известно накануне, центральная часть парка, принадлежавшая ранее ДОСААФ, оказалась продана. В связи с этим глава города попросила главу Администрации города выяснить намерения нового собственника.

При этом Зинаида Неярохина подчеркнула, что нельзя допустить застройку территории, на которой ростовчане видят парк.