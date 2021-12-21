Мощный снегопад накрыл Ростов-на-Дону 21 декабря 2021: что происходит в городе

Не успел пойти сильный снег, как город сковали пробки. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

За 10 дней до Нового года в Ростове-на-Дону, наконец, пошел настоящий снег, который в ту же секунду не тает. И его уже хватило, чтобы на дорогах образовались заторы на 8 и 9 баллов. Мы следим за развитием событий. Корреспонденты "КП - Ростов-на-Дону" присылают кадры со всего города.

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