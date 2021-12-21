Ледяные и снежные горки 2021 — 2022 в Ростове-на-Дону: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках с детьми

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Самые большие ледяные и снежные горки 2021 — 2022 в Ростове-на-Дону. Мы подскажем вам, где можно покататься на тюбингах, ватрушках с детьми.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Переулок Ботанический спуск, 7

В ботаническом саду много небольших горок — отличное место для безопасного катания на санках. А с 14 декабря в ботсаду действует программа «Новый год в тропиках». Организаторы предлагают экскурсии по тропической и субтропической оранжереям, а также мастер-классы по созданию новогоднего букета или флористическим композициям в корзинках.

Попасть в ботсад можно с 7.00 до 17.00. За вход придется заплатить 150 рублей.

ЩЕПКИНСКИЙ ЛЕС

Поселок Верхнетемерницкий, улица Обсерваторная

В Щепкинском лесу можно покататься не только на санках, ватрушках и тюбингах. В снежные дни местные туристические клубы устраивают забеги и сдают оборудование в аренду. Заодно можно посетить достопримечательности леса — затопленный скальный карьер, искусственные пруды и сосновую аллею.

Вход в Щепкинский лес бесплатный. Прошлой зимой участие в забеге стоило от 300 до 500 рублей.

КУМЖЕНСКАЯ РОЩА

Западный микрорайон, пересечение улицы Нозадзе с улицами Малиновского и Всесоюзной.

Кумженская роща — одно из любимых ростовчанами мест для семейного отдыха. Спусков и подъемов нет, поэтому на тюбингах и ватрушках здесь не покатаешься. Зато можно устроить заезд на лыжах и покатать ребенка на санках. Еще одним преимуществом можно считать красивые виды — на реки Мертвый Донец и Дон, а также на мемориальный комплекс в память о павших солдатах.

ПАРК «ДРУЖБА»

Северный микрорайон, улица Капустина, 1/1А.

Идеальный вариант для прогулок и развлечений для жителей Северного жилого массива. Каждую зиму малыши катаются здесь на санках и играют в снежки, дети постарше — спускаются на лыжах с горок.

ПАРК АВИАТОРОВ

Первомайский район; проспект Шолохова, 246А.

Отличное место для катания — здесь есть и крутые горки, и красивые виды. После заезда на санках можно полюбоваться речкой. На территории парка также расположены два мемориала.

Напомним, в ближайшие сутки в Ростове прогнозируют небольшой и умеренный снег. Синоптики предупредили, что на дорогах возможна гололедица. Морозы могут достигать – 6 — -8 градусов.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, где в Ростове можно покататься на коньках. Мы также рассказывали, какие новогодние мероприятия организуют для ростовчан и что приготовили театры для взрослых и детей.

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