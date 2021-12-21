Что произошло в Ростовской области за сутки 21 декабря 2021. Главное

Фото: Александра Какасьева.

Что произошло в Ростовской области за сутки 21 декабря 2021 — публикуем подборку новостей. Собрали информацию о главных событиях.

Главный водоканал Ростовской области возглавил Сергей Любушкин. Как сообщили в организации, гендиректор приступил к исполнению обязанностей 15 декабря, однако в должность он вступит только в январе следующего года.

Сына ректора ДГТУ Бебури Месхи утвердили в должности главы администрации Октябрьского района. За него проголосовали депутаты на заседании гордумы 21 декабря. Ранее Месхи работал заместителем главы районной администрации, а также главным специалистом муниципального казначейства.

Центральную часть ростовского парка 8 марта продали, не поставив в известность власти. По словам главы Ростова Зинаиды Неярохиной, покупатель не из донской столицы, о его планах администрации ничего неизвестно. Ранее основная часть парка принадлежала ДОСААФ — Добровольческому обществу содействия армии, авиации и флоту.

Настоятель одного из храмов в Ростовской области оказался в центре скандала. Священнослужителя обвинили в домогательствах к приемным детям. В настоящее время возбуждено дело по статье «Развратные действия». В Ростовской-на-Дону епархии сообщили, что церковный суд изучает ситуацию. По данным пресс-службы, в семье настоятеля «имеет место тяжелый конфликт между ним и его супругой», в который вовлечены их дети. Тем не менее его отстранили от священнослужения на время предварительного расследования.

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