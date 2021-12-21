Сестра ветерана МВД из Ростовской области заявила, что ее брата силой поместили в психиатрическую клинику

Следком начал проверку по факту заявления Фото: Андрей АБРАМОВ

В одном из приграничных районов Ростовской области в семье ветерана МВД, капитана в отставке, разразилась семейная драма. Как рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» сестра 65-летнего мужчины, родная дочь и экс-жена упекли его в психиатрическую клинику.

Причем, настаивает сестра капитана в отставке, брат никогда не жаловался на здоровье, - ни на ментальное, ни на физическое. Более того, буквально в прошлом году мужчине продлили лицензию на оружие. Это значит, что психиатрическую экспертизу он прошел без проблем.

Собеседница издания говорит, что ее брата «запихнули» в клинику для душевнобольных, подключив связи в различных структурах.

Сестра сфотографировала брата через окно в больнице. Фото: предоставлено собеседницей издания

- Я уверена, что к этому причастны дочь брата и его бывшая жена. На кону – большие деньги. После развода брат построил дом, самый лучший на улице. Купил машину «Тойоту», вот они и позарились на имущество, - поясняет сестра.

Кстати, по словам сестры, иномарка стоимостью четыре миллиона рублей каким-то образом уже оказалась переписанной на дочь дончанина, который вот уже больше месяца находится в психоневрологическом диспансере.

Сестра и мать мужчины опасаются, что из крепкого здорового человека он превратится в овоща, а то и вовсе, умрет.

- Мы написали заявление в следком района, а также на имя руководителя следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина, - говорит женщина.

По факту заявления следователи начали проверку, пока уголовное дело не возбуждено.

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