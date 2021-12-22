«С новыми знаниями уже получаю прибыль!»: Первым выпускникам донской «Школы фермера» вручили дипломы

Участники Школы фермера. Фото: Екатерина Попова

В минувшую пятницу в Ростове-на-Дону состоялось торжественное событие. Дипломы об успешной подготовке к профессиональному ведению бизнеса получили двадцать начинающих аграриев.

До этого в течение трех месяцев они проходили обучение по наиболее актуальным для региона направлениям. Слушатели обучались основам маркетинга, ведения бухгалтерии, правовым аспектам, а главное - пониманию, как правильно организовывать фермерское хозяйство. После экзаменов и защиты своих бизнес-планов все ученики получили отметки «хорошо» и «отлично».

С теплыми словами к начинающим фермерам обратился председатель комитета ЗСРО по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Вячеслав Василенко. Фото: Екатерина Попова

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Известно, что «Школа фермера» – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка. Он проводится на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства.

В Ростовской области обучение фермеров проходило на базе Донского аграрного университета (ДонГАУ). Студенты прослушали теоретический курс и прошли практику на ведущих сельскохозяйственных предприятиях региона. Интенсивная подготовка проводилась по направлениям «Организация и функционирование крестьянского (фермерского) хозяйства в современных условиях. Профиль – молочное животноводство» и «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации».

Участники Школы фермера. Фото: Екатерина Попова

- Занятия получились удачными и очень разнообразными, - обратился к выпускникам ректор ДонГАУ Владимир Федоров. - Практика охватила разные районы Ростовской области, что очень ценно и важно. Прошу выпускников дать нам обратную связь, чтобы в следующих потоках мы учли все пожелания и замечания.

«ЖЕЛАНИЕ РАЗВИВАТЬСЯ И ИДТИ ДАЛЬШЕ»

С успешным окончанием обучения выпускников поздравила директор Ростовского филиала Россельхозбанка Лариса Туишева. По ее словам, слушатели курса представили на защиту достойные проекты, которые имеют хорошие шансы вырасти до рентабельного бизнеса.

- Тринадцать студентов защитились на «отлично», семь человек получили оценку «хорошо», - отметила Лариса Валерьевна. - Среди слушателей были как новички, так и более опытные фермеры. Но всех их объединяет одно - желание развиваться и идти дальше.

Молодой аграрий из села Новый Егорлык Вадим Острижный. Фото: Екатерина Попова

Кроме того, от лица председателя Заксобрания Ростовской области и всех донских депутатов с теплыми словами к начинающим фермерам обратился председатель комитета ЗСРО по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Вячеслав Василенко.

По словам Вячеслава Николаевича, развитие сельского хозяйства является приоритетной задачей, поэтому руководство донского края заинтересовано в профессиональных аграриях. А на поддержку АПК региона из областного и федерального бюджетов выделено 8 млрд рублей.

- У многих из вас уже есть опыт работы на земле, но вы все равно пошли учиться. И это правильно, - обратился он к выпускникам. - Все меняется быстро, технологии развиваются, а если не получать новые знания – наверстать невозможно. Поздравляю вас с успешным окончанием «Школы» и желаю удачи в таком непростом деле.

«ПОЯВИЛОСЬ ПОНИМАНИЕ, КУДА ДВИГАТЬСЯ»

Среди учеников-фермеров были и те, кто благодаря обучению в «Школе фермера» понял свое истинное предназначение. Молодой аграрий из села Новый Егорлык Вадим Острижный стал одним из лучших. Фермер представил проект, направленный на развитие молочного животноводства, и получил грант.

- С новыми знаниями я уже получаю прибыль, - поделился успехами Острижный. - Раньше оно все шло как-то медленно, а теперь появилось понимание, куда двигаться. Планирую расширяться - буду выкупать пустующие домики в родном селе и приспосабливать их для фермерства. Заключил новый договор поставки молока, постепенно приобретаю коров, пробую использовать новые корма, экспериментирую. Практика в «Школе» мне очень понравилась – научили даже роды у коров принимать. Теперь планирую поступать в ДонГАУ и учиться дальше. А «Школу фермера» буду советовать всем. Знания пригодятся и начинающим фермерам, и тем, кто только планирует им стать. В следующем году приглашаю новых учеников на свою ферму – там будет, что посмотреть.

Кстати, учиться никогда не поздно. Так Михаил Сивенко из поселка Шоссейный, что в Зерноградском районе, решил познать азы фермерства, когда вышел на пенсию.

- Выйдя на пенсию, можно было жить спокойно, получая арендные рубли со своей земли, - рассказал он. - Но я понял, что так жить не для меня. Вот и решил с товарищами что-нибудь выращивать. У меня шесть гектаров, у товарищей - полтора. Поэтому решили, что разумно выращивать овощи, так как они дают большую отдачу. Одними из самых важных для меня занятий в «Школе фермера» стал бухгалтерский учет и господдержка. Московские лекторы тоже очень интересно рассказали про организацию и работу кооператива, что в моем случае просто необходимо. Могу сказать, что знания, полученные здесь бесценны. Они позволяют избежать многих ошибок.

Михаил Сивенко из поселка Шоссейный Зерноградского района, решил познать азы фермерства. Фото: Екатерина Попова

«СПАСИБО ЗА ВОЗМОЖНОСТИ»

Кстати, среди слушателей первой ростовской «Школы фермера» - четыре обладателя гранта «Агростартап». Замминистра сельского хозяйства Ростовской области Алексей Панкратов призвал выпускников и в следующем году участвовать в конкурсах грантовой поддержки.

- Мы хотим, чтобы этот проект развивался и давал возможность активным, предприимчивым людям реализовывать свои проекты. Огромное спасибо Россельхозбанку за возможность расширять образовательную практику в этом направлении, - отметил он.

А по итогам защиты выпускных работ преподаватели «Школы фермера» отобрали наиболее перспективные. Их авторы - Михаил Сивенко, Татьяна Колесникова и Вадим Острижный – получат грантовую поддержку от спонсоров проекта на торжественной церемонии закрытия 3-й волны «Школы», которая состоится в январе 2022 года.