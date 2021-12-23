Праздник близко: выбираем декор и подарки к Новому году

Фото: «Мир ремонта»

Праздничные хлопоты в разгаре — пора украшать дом и готовить подарки к Новому году. Поднять праздничное настроение и купить все необходимое можно в торговом центре «Мир ремонта». Прямо сейчас здесь проходит «Новогодняя распродажа» — гирлянды, елочки, игрушки и многие другие товары для дома и ремонта можно купить по выгодной цене.

Фото: «Мир ремонта»

Новогодняя распродажа продлится до 10 января. В это время почти во всех магазинах будут действовать скидки 10% на весь ассортимент. А некоторые товары можно приобрести по максимальным скидкам до 70%.

«Мир ремонта» погрузит вас в атмосферу волшебства и сказки. У входа вас ожидают фигуры символов 2022 года — тигров, а также медведей и оленей. Посетителям предлагают и самые разные варианты елочных шаров: с персонажем сказки «Буратино» Пьеро и героем популярного мема — котом, который «Ронял елку».

Фото: «Мир ремонта»

Несмотря на многообразие ассортимента, найти подходящее украшение несложно. Элементы декора распределены по торговому центру не только в зависимости от типа изделия, но и по цветовым оттенкам от белого до черного, золотого и красного.

На новогодней экспозиции представлен большой выбор искусственных и очень реалистичных елей. Здесь и маленькие настольные деревья, и величественные высотой в несколько метров. Любителям классического убранства подойдет пушистая зеленая красавица, оригиналам — заснеженные или абсолютно белоснежные ели.

Фото: «Мир ремонта»

Причем это все можно приобрести с ощутимой выгодой, если успеть на новогоднюю распродажу в магазин «Дачный мир», в котором действует скидка -30% на весь новогодний ассортимент до 15 января.

Однако перед Новым годом не у всех есть время на размеренный и детальный выбор декора и подарков. При этом каждому хочется, чтобы интерьер был проработан до мельчайших деталей. Специально для читателей мы подготовили варианты того, как можно оформить жилье к новому году.

Как ни крути, а главное в новогоднюю ночь — праздничный стол. Салон «Full house» предлагает сделать его уютнее с помощью хвойных веточек и свечей в подсвечниках, расставить фигурки пингвинов и оленей. Для настроения можно заменить привычные бокалы на фужеры из разноцветного стекла.

Фото: «Мир ремонта»

Но нарядить ель и оформить стол недостаточно, чтобы создать атмосферу во всем доме. В магазине «Kristy home» можно приобрести подушечки и салфетки с оленями, яркие пледы. Праздничный текстиль не только добавит уюта интерьеру, но добавит комфорта во время застолья. Магазин также предлагает гирлянды и новогодние фигурки — домики с подсветкой, звери в нарядных костюмах и лошадки-качалки.

Помимо боя курантов каждый с нетерпением ждет новогоднего подарка. Но подарки приятно не только получать, но и выбирать — особенно если сделать это можно выгодно. Например, в шоуруме «Desondo» действует скидка 15% на весь ассортимент. Магазин предлагает стильный декор, светильники самой разной формы и посуду по доступным ценам. А кто-то может решиться на более основательный подарок — мебель. В магазине представлен большой выбор стульев и столов, диванов, комодов, кресел.

Фото: «Мир ремонта»

В салоне «Коврополис» можно подобрать ковер на любой вкус — современный, классический и даже винтажный. Роскошно выглядит модель QUM IRAN из шелка, такой ковер преобразит любое жилье. Кстати, на все товары со стандартными ценниками в «Коврополисе» действует скидка 10%.

Беспроигрышный вариант подарка — качественный текстиль. Магазин «Don Cottoni» предлагает большой выбор постельного белья и аксессуаров от ведущих зарубежных и отечественных производителей. Можно также подарить сорочки, халаты и пижамы.

Не стоит отказывать от подарка для себя. В ТЦ «Мир ремонта» заработал новый салон сантехники «Аквамир». Его площадь составляет более 1000 квадратных метров, и здесь можно найти все — от сантехники и аксессуаров до мебели для ванной комнаты.

Фото: «Мир ремонта»

И на «десерт» расскажем вам по секрету, что для всех подписчиков в инстаграм аккаунте @mirremonta сейчас проходит главный новогодний конкурс с поистине щедрым подарком: сказочно красивая и очень стильная Ель «Королева Тянь Шаня»!

Условия конкурса максимально просты. Участник должен выполнить ряд простых правил, которые прописаны в посте и написать в общих комментариях одному из своих друзей новогоднее пожелание. Более подробную информацию можно узнать здесь по ссылке.

Фото: «Мир ремонта»

«Мир ремонта» находится по адресу: проспект Аксайский, 21. Торговый центр работает каждый день с 9.00 до 21.00. Подробности акции можно узнать по телефону: 8 (863) 300-8-300.

Напомним, вход в торговый центр «Мир ремонта» возможен только после предъявления справки о вакцинации или перенесенном заболевании. В ТЦ действует стационарный пункт вакцинации.

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