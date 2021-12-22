Фейерверк на Новый год в Ростове-на-Дону: на каких площадках пройдет

МЧС просит соблюдать правила безопасности при запуске фейерверка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фейерверк на Новый год в Ростове-на-Дону разрешили запускать на восьми площадках. Рассказываем, где находятся эти места и в какое время будут работать.

Фейерверк в Ростовее можно запускать по следующим адресам:

- В Ворошиловском районе: на площади перед администрацией (бульвар Комарова, 28/5);

- В Железнодорожном районе: на Рабочей площади;

- В Кировском районе: на парковке Гребного канала;

- В Ленинском районе: на улие Шоссейной, 2 Е;

- В Октябрьском районе: в парке 70-летия Победы (микрорайон Суворовский);

- В Первомайский районе: на улице Воровского, 48 (сквер Мира);

- В Пролетарском районе: на площадке за мемориальным комплексом воинам-освободителям (со стороны улицы Закруткина);

- В Советском районе: на улице Жданова, 2/7.

Донское управление МЧС рекомендует запускать фейерверки на данных площадках и соблюдать несколько правил безопасности. Ростовчан просят не делать этого из окон, с балкона и в помещении, перед запуском внимательно изучить инструкцию, поджигать фитиль на расстоянии вытянутой руки. Зрителям следует наблюдать на расстоянии не меньше 20 метров. Если петарда не взоравалась, подходить и наклоняться к ней нельзя.

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