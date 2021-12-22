На новый проект школы в Суворовском микрорайоне Ростова планируют потратить более 21 миллиона

Сейчас в Суворовском всего одна школа. Фото: Татьяна КАЗАНЦЕВА

Власти Ростова ищут подрядчика для создания проекта школы в Суворовском микрорайоне. Информацию о тендере опубликовало управление капитального строительства.

Исполнитель должен разаботать проект четырехэтажной школы площадью 16 200 квадратных метров. Здание будет располагаться во втором микрорайоне военного городка № 140. Школа должна быть рассчитана на 1 200 учеников: 500 учащихся начальных классов, 650 учеников средней школы и 50 старшеклассников.

На подготовку проектной документации подрядчику выделят полгода.

Заявки участников конкурса будут рассмотрены 14 января. Начальная стоимость контракта - 21,8 млн рублей.

Напомним, в 2020 году разработкой проекта школы занялось ООО "Главстройпроект". Компании тогда выделили 14 млн рублей. Однако в октябре проект получил отрицательное заключение госэкспертизы. Администрация расторгла контракт с подрядчиком.

Напомним, сейчас в микрорайоне Суворовском работает одна школа. В этом году учреждение, рассчитанное на 1 340 учеников, приняло более четырех тысяч ребям. А первоклассники пошли даже в 1 "Ф" класс.

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