Новости в Ростовской области на 23 декабря 2021: топ главных событий за сутки

Фото: Александра Какасьева.

Новости в Ростовской области на 23 декабря 2021 — публикуем прогноз. Рассказываем, что случилось в городах и районах донского региона.

Утвержден новый генплан Ростова до 2025 года. Так, согласно документу, в городе создадут сеть магистральных улиц и спроектируют подходы к школам и детским садам. На Театральном спуске территорию от Закруткина до Орловской переведут в общественно-культурную зону. После это здесь будет запрещена жилая застройка. Ранее мы подробнее писали обо всех нововведениях, которые должны появиться в городе.

В Таганроге произошел крупный пожар на складе с пластиковой тарой. На месте работали 32 пожарных и семь единиц техники. В настоящее время возгорание ликвидировано.

Ростовчане, которые проживают в микрорайоне Темерник записали видеообращение к Владимиру Путину. Они пожаловались, что в районе много торговых точек. Однако последней каплей стало то, что ларьки начали устанавливать вблизи домов. По словам жителей, им мешают постоянный шум и толпы людей.

Арбитражный суд Москвы принял иск от зарубежной компании, которая настаивает на проведении общего собрания акционеров. Чего добивается истец, пока неизвестно. Предварительное заседание назначено на 12 января.