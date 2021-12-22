«По праву можно назвать историческим»: глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал о бюджете на следующий год

Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал о бюджете, скорректированном на заседании Гордумы. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

В донской столице на минувшем заседании городской думы был скорректирован бюджет на 2022 год. Доходная часть увеличивается на 1 млрд. 930,4 млн. рублей. Расходная - на 906,7 млн. рублей с соответствующим внесением изменений в финансовое обеспечение муниципальных программ.

В итоге с учетом изменений доходная часть бюджета города на текущий год составит 46 млрд. 118,4 млн. рублей, расходная часть - 47 млрд. 68,2 млн. рублей. Дефицит бюджета составит 949,8 млн. рублей, что соответствует нормам бюджетного законодательства.

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ – СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко прокомментировал финансовый документ, регламентирующий жизнь города в 2022-м.

- Бюджет-2022 по праву можно назвать историческим, он будет самым большим за всю историю Ростова и составит 47 млрд. рублей! 70% процентов городской казны в будущем году направим в социальную сферу. Повысим заработную плату всем категориям педагогических работников. Должностной оклад учителя увеличится на 50%. Будет введена новая льгота - 50% оплаты за проезд в общественном транспорте для родителей и опекунов инвалидов с детства, досрочно вышедших на пенсию, - сообщил сити-менеджер.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ШКОЛ И РЕМОНТ СТАРЫХ

Также Алексей Логвиненко подчеркнул, что в 2022-м запланировано строительство трех крупных школ. Две из них расположены в Левенцовском микрорайоне и рассчитаны на 1100 и 1275 мест.

Еще одна будет расположена около Ростовского моря. В ней смогут обучаться 1340 учеников.

- Также капитально отремонтируем шесть школ. В Ворошиловском районе - 104-ю школу; в Кировском районе - школы 45 и 49; в Ленинском районе - второй корпус 70-й школы; в Первомайском районе - 10-ю и 44-ю, - озвучил планы на 2022-й год Алексей Логвиненко.

НА ЧТО ЕЩЕ ПОТРАТЯТ ДЕНЬГИ

Кроме этого, дополнительные бюджетные ассигнования будут направлены, в частности, на предотвращение разрушения канализационного коллектора № 68 (784,9 млн. рублей), субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального комплекса части оплаты граждан за теплоснабжение (223,5 млн. рублей), организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (72,8 млн. рублей), проектирование строительства общеобразовательной организации в мкр. «Темерник» (6,8 млн. рублей), разработку проектной документации на капитальный ремонт детского сада по адресу: пр. Королева, 18/1 (5,5 млн. рублей), приобретение концентраторов кислорода и аппаратов искусственной вентиляции лёгких для городских больниц №№ 1, 4, 6, 7, 8, 20 и КДЦ «Здоровье», приобретение оборудования для городской больницы № 4 (63,4 млн. рублей).