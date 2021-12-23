Первая на Юге: «Ростелеком» ввел в промышленную эксплуатацию систему «Безопасный город» во всех муниципалитетах Ростовской области

«Ростелеком» ввел в промышленную эксплуатацию систему «Безопасный город» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» запустил в Ростовской области в промышленную эксплуатацию аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город». Единая система обеспечения безопасности граждан стала первой в ЮФО и СКФО, которая успешно прошла тестовую эксплуатацию и введена в полноценную эксплуатацию во всех 55 муниципальных образованиях региона.

«АПК “Безопасный город” выступает частью платформы цифрового региона. Он повышает уровень общественной безопасности и обеспечения правопорядка на территории за счет улучшения координации различных служб и ведомств с помощью цифровых решений. При возникновении любой нештатной ситуации системное решение объединяет современные технологии и профессионализм людей для сохранения жизни и здоровья граждан», — отметил вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин.

Он объединяет в единый информационный контур 43 автоматизированные системы безопасности муниципального, регионального и федерального уровней, в числе которых программы мониторинга и анализа окружающей обстановки, состояния инженерных сооружений, автоматизированные системы вызова экстренных служб, видеонаблюдения и другие решения. Система охватывает около 5 000 датчиков мониторинга пожарной и радиационной обстановки, 335 устройств оповещения и информирования населения, 63 поста мониторинга метео- и гидрологической обстановки, более 1 500 автотранспортных средств с ГЛОНАСС и другие устройства, позволяющие в режиме онлайн отслеживать все необходимые параметры безопасности региона. Одним из преимуществ решения выступает интеграция комплексной интеллектуальной платформы видеонаблюдения «Нетрис», к которой можно подключать неограниченное число видеокамер. Также АПК «Безопасный город» готов защищать жителей и гостей региона от природных катаклизмов. Благодаря подсистеме «Росгидромет», соответствующие службы могут прогнозировать стихийные явления и минимизировать их последствия.

- Международные аналитики отмечают, что чем выше уровень жизни в том или ином регионе, тем активнее там идут цифровые преобразования. АПК “Безопасный город” в этом смысле стал драйвером для дальнейшей цифровизации всей Ростовской области. Сегодня к этой системе присоединяются все новые камеры видеонаблюдения объектов социальной сферы и крупных торговых центров, расширяется функционал использования навигационной системы ГЛОНАСС. Система уже успешно работает и приносит региону пользу. Мы продолжим развитие и совершенствование комплекса в 2022 году, — прокомментировал Сергей Мордасов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

В течение 2021 года по поручениям главы региона Василия Голубева АПК «Безопасный город» работал в режиме опытной эксплуатации. Специалисты региональных органов власти совместно с представителями «Ростелекома» проводили настройку всех ключевых процессов взаимодействия ведомств и служб региона в рамках единой платформы. По итогам проверочных испытаний комплекс получил положительное заключение экспертной комиссии.

- Ростовская область первая на Юге внедрила АПК “Безопасный город” на всей территории. Комплексная информационная система безопасности помогает обеспечивать правопорядок на Дону. Мы намерены и дальше развивать "Безопасный город", интегрируя в него новые информационные системы, — подчеркнул Василий Голубев, губернатор Ростовской области.

Внедрение АПК «Безопасный город» началось в 2018 году с постепенным охватом новых муниципалитетов. В начале 2021 года состоялся запуск комплекса в опытную эксплуатацию. За время его работы в текущем году по единому номеру 112 поступило более 4 млн вызовов в службы экстренного реагирования (пожарные, спасатели, скорая помощь, полиция). С помощью камер видеонаблюдения выявлено 133 и раскрыто 140 преступлений. На ранней стадии было ликвидировано около 1,5 тысячи возгораний, включая лесные пожары.