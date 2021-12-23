Двухлетняя девочка из Шахт попала в больницу, пострадав от свечи с эффектом фейерверка

Иногда желание украсить праздник огнями пиротехники приводит в травмпункт Фото: Евгения ГУСЕВА

Несмотря на все предупреждения о мерах безопасности, к ростовским офтальмологам в канун Нового года и во время его празднования поступают пациенты, чьи глаза пострадали от взрывов петард и запусков фейерверков, с ожогами глаз от бенгальских огней, попадания пробки от шампанского, с повреждениями от иголок новогодних елок.

Эти типичные случаи ростовские медики уже называют классической новогодней «триадой». Особенно обидно, когда страдают дети.

СВЕЧА НА ТОРТЕ

Ивент-индустрия постоянно развивается. Без красочных эффектов и новых приспособлений в пиротехнике ныне не обходятся ни свадьбы, ни юбилеи, ни дни рождения. И хорошо, когда этими эффектами занимаются исключительно специалисты. А если нет…

Так, в отделении офтальмологии ГБСМП Ростова вместе с мамой лежит двухлетняя пациентка из Шахт. Глазки девочки пострадали от модной свечи с эффектом фейерверка.

- Мы отправились на день рождения к родственнице. Там зажгли эту свечу на торте. Эффектную. Но дочка получила ожоги - в глазки попали инородные тела. Как оказалось, от свечи в разные стороны летели какие-то частички. Спасибо врачам: сделали все возможное. Дай Бог, чтобы для глаз доченьки все обошлось без последствий, - рассказала мама девочки.

Первый "новогодний" пациент ростовских офтальмологов пострадал от взрыва петарды Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ПЕТАРДЫ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА

А не так давно в ту же больницу был госпитализирован 11-летний пациент, глаз которого повредила петарда. Школьник поступил из Батайска.

- И мама, и бабушка, и учителя в школе строго-настрого предупреждали, что петарды - опасны. Дома мне вообще запретили их покупать. Но как-то, войдя в лифт в нашем подъезде, я увидел их: они лежали прямо на полу кабины. Не устоял. Пошел, взял спички и побежал на улицу, - вспоминает подросток.

Паренек запомнил, что одна из петард была, как бы уже надорвана. Решил начать с нее. Поджег. И не успел ничего толком понять, как она бабахнула прямо ему в лицо! Боль, страх... Один глаз пострадал так сильно, что болел, щипал и ничего не видел.

Ранение казалось настолько серьезным, что паренька госпитализировали. Сегодня, после проведения лечения, врачи дают уже хорошие прогнозы на дальнейшее выздоровление. И школьник готовится к выписке.

Можно сказать, что юный пациент стал первой жертвой петард в нынешнем сезоне новогодних торжеств. Заведующая офтальмологическим отделением ГБСМП Ростова Ирина Шангичева напоминает о том, что в новогодние праздники нужно быть осторожными, а лучше - отказаться от петард. К слову, глазной травмпункт работает круглосуточно. Фактор времени, при таких травмах, имеет решающее значение.

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