Астрологический прогноз на 2022: что может ждать в год водяного тигра, рассказала ростовский астролог

Начало года обещает быть неоднозначным... Фото: Олег УКЛАДОВ

Ростовский астролог Наталия Чайкина составила астрологический прогноз на 2022 год - рассказала, что приготовили звезды и цифры в год водяного тигра.

Казалось, еще вчера мы радостно встречали январь 2021-го под бой курантов. Стоило только на минуту закрыть глаза - съездить на море, собрать урожай и порадоваться теплой осени - как тут в календаре снова декабрь с мандаринами и мишурой.

Друзья уже хвастаются свежими фото на фоне подарков и гирлянд, родственники в суматохе выносят из магазина всю провизию, ну а модные блогеры в Инстаграме подводят итоги года. Мол съездила на Бали, получила мощный инсайт и познала Вселенную.

Все это, конечно, очень хорошо, но хотелось бы и про будущее узнать: как 2022 год удивлять будет?

А ЧТО ГОВОРЯТ ЗВЕЗДЫ?

- Прежде, чем переходить к новому прогнозу, очень важно узнать: какие изменения были в 2021 году, - начала разговор Наталия. - С конца сентября, Сатурн и Юпитер, находились в Козероге. Это неблагоприятное положение в земном знаке обозначает болезни и катастрофы. Юпитер в падении страдает, а Сатурн набирает силу. Все это говорит об ограничениях и потере рассудительности у людей.

Уже с декабря 2021 Юпитер постепенно переходит в Водолея, и ситуация немного смягчается. Однако не стоит забывать, что Сатурн все также дружит с Козерогом до апреля 2022-го. В этот период люди хоть и начинают свыкаться с обстоятельствами, но напряжение все еще сохраняется.

Астролог предупреждает, что в конце января 2022 года образуется узел, который дает негативную волну. Ее пик февраль-апрель.

- Но в мае все изменится. Юпитер выйдет в Рыбы, а значит - подарит изменения и баланс. Ну и наш друг Сатурн тоже, наконец-то, бросит абъюзивные отношения с Козерогом. В стране наступит спокойная обстановка, особенно с начала лета. В этот период произойдет разрешение всех кризисов, развитие экономики и подъем в бизнес-сфере. Ну, а пресловутый Меркурий, на который мы обычно скидываем все свои проблемы, приятно удивит. Планета в удачном положении принесет успех во всех сферах, связанных с цифрами.

По звездам астролог рассчитал, что год будет удачным для сотрудничества, новых связей и отношений Фото: Михаил ФРОЛОВ

МАГИЧЕСКИЕ ЦИФРЫ

- 2022 состоит из двоек, - продолжает специалист. - Эти цифры говорят, что этот год будет удачным для сотрудничества, новых связей и отношений. Первая двойка уменьшает силу, напор и энергию, которые переполняли 2021. Ну а вторая - это всегда выбор. Здесь главное остановиться и услышать себя и свою, интуицию. Не стоит рубить с плеча.

В сумме двойки образуют шестерку, и это основа года, которая подарит много приятного. Например, вам захочется еще больше времени проводить с семьей, ну а родные в ответ подарят любовь, заботу, и, конечно же, поддержку. По мнению астролога, шестерка может принести приятный сюрприз и для тех, кто еще не нашел вторую половину.

Видимо, в этом году, амур переведет немало волшебных стрел. 2022 – это про любовь, тепло и внутреннюю гармонию, а еще благоприятное время для покупки недвижимости, ремонта, или создания уютной атмосферы в доме.

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