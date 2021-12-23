Два месяца в СИЗО пробудет ростовский священник, подозреваемый в растлении приемных детей

На время следствия священника отстранили от служения в храме Фото: Роман АБРАМСКИЙ

В Ростовской области следователи проверяют настоятеля сельского храма. На 46-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Развратные действия». Его подозревают в том, что он мог растлевать трех приемных дочерей. Районный суд принял решение на время следствия поместить мужчину под стражу. В СИЗО он проведет почти два месяца.

"ДЕТИ СТАЛИ НЕВОЛЬНЫМИ ЗАЛОЖНИКАМИ СИТУАЦИИ"

Однако в небольшом селе местные жители предполагают, что священнику могут просто мстить, обвинив в таких страшных вещах.

Правда, до ареста батюшку все же отстранили от служения в храме на время. В Ростовской епархии уже официально прокомментировали ситуацию.

- Предварительно можно лишь с сожалением сказать, что в семье священника имеет место тяжелый конфликт между ним и его супругой, и с не меньшим сожалением констатировать, что в эту внутрисемейную ссору вовлечены дети, ставшие невольными заложниками ситуации, - прокомментировали в пресс-службе Ростовской-на-Дону епархии.

СЕМЬЯ СЧИТАЛАСЬ ОБРАЗЦОВОЙ

Как оказалось, еще в 2010 году они удочерили 13-летнюю девочку. Потом взяли в семью еще однy. А следом - третью. Девочки выросли. Одна даже вышла замуж. Все это время семья считалась образцовой. Заявление же в правоохранительные органы написала супруга настоятеля.

По нему выходило, что якобы еще несколько лет назад старшая из приемных дочерей пожаловалась матушке на приставания. Будто бы тогда скандал дальше семейного порога не вышел. Но потом якобы на такие же ухаживания пожаловалась средняя дочь. А теперь вот и младшая…

ЗА ПЛЕЧАМИ 20 ЛЕТ СЛУЖБЫ И ТРИ ЦЕРКОВНЫЕ НАГРАДЫ

При этом, знакомые со священнослужителем люди не верят в подозрения следствия.

- Я знаю этого человека много лет, - рассказал собеседник «КП - Ростов-на-Дону», попросивший не называть его имени. – У него есть и свои дети, и приемные. Он очень порядочный человек, хороший семьянин и очень любит детей. То, что такое могло произойти, не хочу комментировать. Знаю одно: это неправда. Но пусть в этом деле разберутся правоохранители, а если потребуется, и накажут за клевету.

Известно, что подозреваемый служит в одном из храмов почти два десятка лет. У него есть три важные церковные награды. Прихожане в один голос уверяют, что он много сделал для благоустройства территории храма, при котором действует детская игровая площадка. У прихода в Интернете свой сайт, где ведется просветительская и воспитательная деятельность с детьми и подростками. Открыта воскресная школа. Проводятся тематические встречи с прихожанами.

В ростовской епархии напомнили, что каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Это прописано в статье 49 Конституции РФ.

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