Как паук-птицеед по кличке Манюня, скорпионы и милые богомолы поселились в музее Ростова

Смесь любопытства и ужаса одолевает гостей выставки. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

Какая замечательная пора – детство. Время, когда листики с деревьев выполняли роль денег, самая большая коряга становилась мечом, а жук-носорог, пойманный в бабулином саду, был чем-то сродни клада. Бежишь себе в соседний дом к друзьям, чтобы похвастаться. А они уже в этот момент раскопали муравьиное гнездо и с интересом наблюдают за происходящим.

Но годы идут, веселые игры сменяются работой, а в роли клада теперь не жук-носорог, а новогодняя премия. Но, как оказалось, не для всех.

Вадим Боровой из Краснодара увлекается насекомыми всю свою жизнь, в его коллекции более 50-ти опасных пауков и еще сотня разных жучков, тараканчиков и богомолов. Все это великолепие около месяца назад он привез в Ростовский Краеведческий музей.

Журналист «КП – Ростов–на–Дону» рискнул отправиться на выставку, чтобы пообщаться с заводчиком, а также своими глазами увидеть опасных тарантулов, скорпионов, и даже мексиканских тараканов.

МАРШРУТ ДО ТОЧКИ СТРАХА

Если честно, поначалу очень боялась идти на выставку: все-таки пауки, тараканы и жуки вызывают куда меньше умиления, чем котики из Тик-тока. Но редакционное задание обязывает, поэтому, собрав в кучу нервные клетки, отправилась покорять этот паучий мир. На входе приветливая бабуля пробила билет и указательным пальцем, прямо как новомодный навигатор, простроила маршрут до точки моего страха.

В Ростове насекомые занимают целый выставочный зал, а дома у хозяина они живут в одной комнате, куда не каждый отважится зайти. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

- Выходите во двор: коричневая дверь, второй этаж, и QR код не забудьте показать, - крикнула она вслед.

На тот момент мои ладони уже намокли, сердце стало учащенно биться, а в голове крутились какие-то философские фразы про новый опыт и покорение неизведанных вершин. На входе встретил приветливый мужчина: как оказалось, это и был тот самый Вадим - покоритель тарантулов. Он мило улыбнулся и пригласил присоединиться к экскурсии, которая вот-вот должна была начаться. Пока мы ждали опаздывающих, решила посчитать террариумы, а их тут, на минуточку, 34 (!), и в каждом спрятан кто-то необычный. Сбоку, например, спрятавшись в паутину, сидит малыш-тарантул, а в соседнем окошке прыгают богомолы.

ДЕТИ СМОТРЯТ, РОДИТЕЛИ СЛУШАЮТ

Вадим рассказывает, что это не первое путешествие его «питомцев». Еще в 2019 мужчина выставлял коллекцию в одном из краснодарских музеев, а теперь и до Ростова доехал. Хотя выставки — это большой стресс для насекомых, некоторые даже могут не пережить переезда из точки А в точку Б. Для таких случаев нанимается отдельная машина, в которой обязательно должно быть тепло, особенно зимой.

Паучиха с ласковой кличкой Манюня растет медленнее сородичей. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

- Я долго думал, ехать или нет. Погода-то уже не солнечная, но в итоге согласился, и вообще не пожалел, ведь гостям очень нравится. Причем, посетители в Ростове более активные, чем в Краснодаре. Кто-то приходит с друзьями или семьей, кто-то берет экскурсию. Заметил, что дети больше смотрят, а родители слушают. Часто задают интересные вопросы, это меня очень радует, - улыбается заводчик.

УВЛЕЧЕНИЕ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Оказалось, что любовь к насекомым - это что-то из детства.

- Еще в садике таскал домой то муравьев, то жучков разных. Иногда даже на балконе доставал каких-нибудь шмелей или пчел, заносил в комнату, отогревал, откармливал медом или сахарным сиропом, а потом отпускал обратно. А как-то лет в 11 принес в свою комнату оотеку - это такой кокон со множеством личинок. Помню, вылупились тогда аж 50 штук, и все ползали по полу. Надо было видеть лицо мамы, - смеется мужчина.

Более серьезно Вадим стал увлекаться насекомыми около 10 лет назад, именно в тот момент в коллекции появился первый опасный паук-птицеед, с него-то все и началось. Уже сейчас в террариумах заводчика более 50-ти разных видов членистоногих - от мелких, до крупных и очень опасных. Например, двух тарантулов поймал, путешествуя по России. Каких-то купил у местных заводчиков. Один такой стоит от 100 до 200 тысяч рублей. Ну а особо редкие виды «питомцев» из дальних стран мужчине привозят друзья-биологи.

Организатор выставки еще будучи ребенком нес в дом и выхаживал всякую мелкую живность. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

- Для этого нужна специальная квота, без нее - подсудное дело, - предупреждает Боровой.

ЭТО МАНЮНЯ - ПАУК-ПТИЦЕЕД

- Все, что сегодня представлено на выставке, стоит у меня дома в небольшой комнате, - с улыбкой говорит Вадим. – А когда спрашивают, мол, как домочадцы относятся к такому увлечению? Отвечаю: Ну как, как? Уже поздно что-то говорить. Куда денешь такую коллекцию? И вообще, комната моя? Моя! Ну вот и не заходите, если боитесь.

И тут решаюсь спросить: А вы «питомцам» клички даете?

- Иногда, - засмущался заводчик. – Видите вон сидит. Это Манюня - паук-птицеед. Назвал ее так, потому она самый медленнорастущий вид. Недалеко расположился ее дружбан Версик. А рядом паучок Лосяха, а дама из соседнего террариума - Кембриджовна - уж больно деловая!

«ТЫ ЧТО ТЕТЯ, ТРУСИХА?»

Вдруг наш диалог прерывает фраза: «А хотите я вам мадагаскарских тараканов покажу?» Толпа уверенно ответила: мол, конечно. И только я осторожно попятилась назад. Увидев это, Вадим поворачивается и произносит:

- Хотите подержать? Они неопасные. Даже издают смешные звуки. Слышите? Он будто бы чихает. Не бойтесь!

Самка богомола, которая может откусить голову самцу, - вовсе не миф. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

В эту секунду единственное, что хотелось - убежать. Останавливали два фактора - журналистский долг и девочка Маша, которая смотрела на меня своими голубыми глазами, как бы намекая: ты что тетя трусиха?

- Да куда там? Сейчас вам покажу, - уговариваю себя. - В конце концов, я что в общагах не была? Была! Правда там товарищи поменьше, но какая уже разница? А вслух говорю заводчику:

- А разве у меня есть выбор?

- Нет, - простодушно пожимает он плечами и в этот момент в ладони опускает местного Диего.

ДИЕГО ПОРА ДОМОЙ

Девочка Маша продолжает внимательно следить за происходящим. Диего шипит. А я, натянув улыбочку, делаю вид, что очень смелая - такая, актриса без Оскара.

- Ну все, кажется, ему пора домой, - произношу я с чувством выполненного долга и передаю Диего «на родину».

Страх перед членистоногими вытесняют любопытные факты. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

После этого уже ничего не было страшно. Я смело брала в руки богомола, заинтересованно спрашивая, правда ли самка откусывает самцу голову? Оказалось, что в большинстве случаев это правда.

Подходила и к террариуму с Манюней, пожелав ей долгих и счастливых лет жизни. Сделала множество фоток и даже посмотрела на кормление пауков.

А теперь после насекомых осталось разве что с парашютом прыгнуть. Ну это я еще подумаю.

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