Под Ростовом полицейскому, который принял сообщение об убийстве за шутку, грозит пять лет тюрьмы

Бывший участковый предстанет перед судом по подозрению в халатности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Зимовниковском районе Ростовской области участковый предстанет перед судом за обвинение в халатности, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Первое заседание назначили на 28 декабря.

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По версии следствия, первого января этого года правоохранителю позвонила девочка. Она сказала, что отец схватил нож и начал жестоко избивать мать.

Но участковый не отреагировал на сообщение ребенка. Не приехал сам по указанному адресу, а также не передал информацию в дежурную часть. Источник издания в правоохранительных органах пояснил, что участковый решил, что ребенок просто шутил.

ЖЕНА ХОТЕЛА ОТ НЕГО УЙТИ

В результате произошла трагедия – мужчина, 41-летний отец троих детей, зарезал жену. Ее тело закопал недалеко от дома. При этом полицейские были до последнего уверены в том, что Максим (имя изменено – прим. ред.) ни в чем не виноват - так искренне он изображал страдание.

По версии следствия, полицейский принял звонок ребенка за шутку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Да и в целом семья выглядела благополучной. Мужчина всегда с гордостью отзывался о жене. Сам не работал, так как была инвалидность, но домашние хлопоты взял на себя.

Супруги воспитывали двух сыновей и дочку. Однако, как потом выяснили оперативники, периодически мужчина поднимал на женщину руку. Вероятно, поэтому она решила расстаться с ним.

ИСКРЕННЕ ИЗОБРАЖАЛ ГОРЕ

По версии следствия, этот факт и спровоцировал мужчину на убийство. Расправившись с женщиной, злоумышленник сообщил в правоохранительные органы об исчезновении жены. Полиция и волонтеры неделю искали женщину.

Когда выяснилось, что мужчина причастен к убийству, к нему домой отправились полицейские. Увидев их в окне, злоумышленник свел счеты с жизнью. Детей же забрали родственники их матери.

А вот в отношении участкового назначили проверку. Было возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до пяти лет лишения свободы.

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