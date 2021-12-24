Ростовчанин продает бракованный рубль за три миллиона

Нумизматы ценят редкость монеты, даже если это связано с браком. Фото: Авито

На просторах Интернета недавно появилось заманчивое предложение. На одной из бесплатных досок объявлений ростовчанин предлагает купить у него монету за три миллиона рублей. И это не шутка.

- Представляю монету номиналом в 1 рубль 1997 года выпуска. С редким заводским браком, допущенным при ее производстве, а также с нарушением технологии изготовления, - объясняет причину такой высокой цены монетный продавец. - Она толще монет своего номинала. Не магнитная. А при яркости освещения переливается разными оттенками.

В «КП - Ростов-на-Дону» решили узнать у профессионала, а не развод ли это на деньги. Ведь монета относительно молодая, а стоит как квартира.

«ТРИ МИЛЛИОНА - МАЛОСТЬ»

- Нумизматическая ценность определяется редкостью монеты, - говорит ростовский историк Юрий Круглов. - Бывают монеты старых, исчезнувших царств и империй. Бывают монеты людей, которые претендовали стать правителями и не стали. Ценными могут быть и деньги с браком.

Например, монета Лжедмитрия. Он хоть и недолго правил на Руси, но монету свою сделать успел. И она сейчас - большая редкость. Бывают монеты из редкого металла. Допустим из электрума - серебро и золото.

- А еще, как в этом объявлении, с надчеканом. Таких монет было много в Золотой Орде. Произошел переворот, и хан, который захватил власть, на монете предыдущего хана поставил свой чекан. И пока правил этот хан, чеканная монета ходила по стране, - продолжает историк.

Кстати, монета с любым заводским браком любого года выпуска имеет ценность для нумизмата. Она не несет культурную ценность, а интересна тем, что единична в своем роде.

- Три миллиона рублей - малость, - улыбается собеседник. - Я встречал и выше.

ДЕНЕЖНЫЕ КОЛЬЦА И ЗЛАТНИКИ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

Бывают монеты и другого свойства. Когда в государстве кризис, монету, которую выдают за серебряную, просто покрывают серебром. И получается такая государственная фальшивка. Встречаются монеты, изготовленные в нескольких экземплярах. Это, как правило, наградные монеты за какую-то битву. Своего рода прообраз медали.

На Руси одна из самых ценных монет - златники князя Владимира Святого X века. Владимир, подражая Византии, изготавливал такую монету. И их в мире единицы. А стоят они шестизначные суммы.

- Есть еще монеты, которые участвовали в каком-то событии. К примеру, монету разрубают пополам во время боя, и она становится опознавательным знаком, - отмечает историк.

А еще есть и такие, которые шли в украшения - монисто. Монеты надевали на шею, использовали даже как перстень. Кстати, очень популярным было делать из монет кольца.

- У нас на Руси были рукастые умельцы, которые пробивали монету, оставляя от нее ободок. А после из него делали интересное кольцо, сохраняя уникальный узор, - говорит он.

МОНЕТАМИ БИЛИ И КРАЛИ ИМУЩЕСТВО

Монеты еще и очень интересно применяли. Была такая монета - екатерининский пятак. Во время кулачного боя этот пятак закладывали в рукавицу, чтобы утяжелить удар.

Воры тоже придумали применение монете. Они ее затачивали, а после резали людям карманы. А если воришку ловили, то он бросал монету, и к такому жулику претензий не было, так как резал карманы он не бритвой или ножом.

Сейчас тоже появляются ценные монеты. Если человек живет на маленьком острове, то с легкостью может изготавливать монету-сувенир. И она будет иметь огромную нумизматическую ценность.

- Но пока сейчас в моде событийные монеты, - говорит Юрий Круглов.

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