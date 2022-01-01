Такая вот ирония судьбы: Ростовчанин хотел сходить с другом в баню, а проснулся в полупустом вагоне и в другой стране

Не только Лукашина идея попариться в бане обернулась невероятным приключением Фото: Иван МАКЕЕВ

Наверняка, вы помните советскую комедию «Ирония судьбы». Фильм, под который многие из нас нарезают финальную порцию «оливьешки» в Новогоднюю ночь. Сидишь себе перед телевизором за час до боя курантов и в сотый раз диву даешься наивности главного героя Лукашина и его квеста под названием: «Попади на улицу Строителей».

Кажется, что может быть более киношным и нереальным? Разве может человек совершенно случайно проснуться в чужом городе? Как оказалось, вполне может, и не то, что в городе, а даже в чужой стране.

Корреспондент «КП – Ростов–на Дону» пообщался с ростовчанином, который на собственном опыте доказал, что сюжет комедии Рязанова может стать суровой реальностью.

В далеких 90-х бывший бизнесмен - теперь он живет в Ростове - по воле случая встретил первое января не лицом в салат, а в поезде, причем совсем без документов. Как так получилось, мужчина до сих пор не может понять. Но эту новогоднюю ночь определенно не забудет никогда.

Новогодним застольем друзья не ограничились и решили продолжить веселье Фото: Иван МАКЕЕВ

«А ПОЕХАЛИ В БАНЮ?»

- Тогда мы с женой и сыном приехали на несколько лет в Санкт-Петербург к моей пожилой маме. Жизнь потекла своим чередом: работа, семья, новые знакомства - все по классике. Времени на веселье было мало, но в 1991 году я четко решил: надо добавить ярких красок, а тут и повод хороший - Новый год на носу. Решил собрать друзей и родственников за большим столом, чтобы весело отметить. Приехал даже мой ростовский друг Валера с женой и дочкой.

Поначалу все шло как надо: бой курантов, шампанское, салаты, культмассовая программа с танцами и игрой в крокодила. В два часа ночи мы с Валеркой эмигрировали на кухню: рюмка другая за встречу, а потом третья и четвертая уже за ростовскую братву, на пятой же в голову пришла гениальная мысль: «Почему бы прямо сейчас не отправиться в баню?» Тем более Валера город толком не видел. Значит, можно совместить приятное с полезным. Мысль не показалось ему дурацкой

- А поехали, - с трудом выдал Валера, - и тут же опустошил очередную рюмку.

От жен мужчины сбежали в городскую баню Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ПРОСЫПАЕМСЯ! ПОЕЗД ПРИБЫЛ В ХЕЛЬСИНКИ»

- Впереди стояла самая ответственная задача: отвлечь жен и по-быстрому слинять. Попросил сына устроить небольшой концерт: нет, ну а что? В обычные дни он это на раз два исполняет, а тут даже за плюшевое вознаграждение. Пока мой Женька стал центром всеобщего внимания, мы с Валерой взяли сумки в руки и по тихой грусти вышли из квартиры. С трудом уговорили еще трезвого соседа доставить нас до городской бани. Погодка тогда так и шептала, за бортом -15 градусов, рядом довольное небритое лицо Валерки, окна запотели, жен рядом нет. Красота!

В 2:40 наша карета прибыла по назначению, и мы сделали кружок-другой по питерским улочкам. Мы снова поддержали иммунитет «беленькой» и пошли в баню. Уже на месте подружились с такими же сбежавшими: выпили за знакомство, потом за здоровье, а дальше ничего не помню. Просыпаюсь от холода на грязном матрасе полупустого плацкарта. Не могу поверить своим глазам: думал, приснилось. Через минуту вздрагиваю только уже от храпа Валерки. В этот же момент в реальность возвращает недовольный голос проводницы:

- Товарищи, просыпаемся! Поезд прибыл в Хельсинки.

Неожиданно в новогоднюю ночь мужчины проснулись в поезде на границе с Финляндией Фото: Алексей БУЛАТОВ

СИТУАЦИЯ: «ОБНЯТЬ И ПЛАКАТЬ»

- Пытаюсь отыскать в карманах документы и хоть какие-то деньги. Вся эта ситуация - «обнять и плакать». Но должно же быть хоть что-то хорошее: Новый год – это же всегда немного чуда. И правда - случилось! В потайном кармане я нашел клад в виде старой заначки на голодные времена. Правда, паспортов в ассортименте не имелось ни у меня, ни у друга. Ну хоть вместе сюда попали: еще никогда опухший фейс Валерчика не приносил столько радости, как в ту секунду.

Правда, по-прежнему в голове крутились вопросы: как мы сюда попали, почему на вокзале не потребовали документы и вообще, зачем именно Хельсинки? Почему нельзя было в Ростов билеты взять? Там хотя бы все свои - встретили бы, отогрели, еще и банки с соленьями в дорожку передали. Ну и ладно - имеем, что имеем. К тому же больше не до лирических отступлений, ведь злобная проводница уже пять минут пытается выдворить нас из вагона.

В 9:15 аккуратным пинком местной Зиночки два наших тела паркуются на жд станции. В организме по-прежнему бродит похмелье, паспорта нет, а что там сейчас дома происходит, даже думать не хотелось. Ну раз уж приехали в другую страну, почему бы и не погулять - на архитектуру посмотреть, так сказать. Как говорится, горит сарай - гори и хата. Все равно получим, так пусть хотя бы сначала это будут приятные эмоции.

Мужчинам пришлось добывать билеты обратно без паспортов Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТУТ ДАЖЕ ШУБОЙ НЕ ОТДЕЛАЕШЬСЯ

- Весь день мы бродили по заснеженному городу. Согревал только дешевый кофе и мысли о том, что есть деньги на обратную дорогу. В конце дня путешествие закончилось ровно на том же месте, где и началось. Подошли к билетной кассе и на ломаном английском, немного используя навыки крокодила, смогли купить два билета до Питера. Благо в 90-е их без проблем продавали без документов, а то эта история закончилась бы в консульстве как минимум, а то и в тюрьме.

К сожалению, денег хватило только на «комфортабельные» боковушки возле туалета, без белья и прочих атрибутов роскошной жизни. Но никакие неудобства и амбре не могли сравниться с ощущениями грядущего апокалипсиса от жен. Тут даже шубой уже не отделаешься. Всю дорогу думал только о том, как нас ищут по всем вытрезвителям, больницам и моргам. Валерчику же было хорошо: он отвернулся к стенке и сопел, как тюлень. Вот же у мужика нервы железные, и не страшно ведь!

Всю обратную дорогу путешественники подсчитывали во сколько им обойдется прощение от жен Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИЗВИНИТЕЛЬНЫЙ БОКС

Как только поезд прибыл на родину, настроение заметно поднялось. В эту же секунду наши головы посетила тысяча и одна мысль, как выкрутиться. Сначала поехали к приятелю, чтобы занять денег на извинительный бокс. Цветы: «прости меня любимая», конфеты «я такой дурак», ну, и конечно же, расписка в духе - «куплю шубу, буду носить на руках».

Аккуратно проворачиваем ключ в замке, а там... Лучше вам этого не знать. Еще месяц пришлось быть идеальными мужьями, мыть посуду и даже готовить ужин после работы. Да, еще и шуба вышла в копеечку. Благо девочки наши - самое настоящее золото, нашли в себе силы просить и понять.

С тех пор прошло уже много лет, эта история переросла в формат байки, а все происходящее уже сейчас кажется какой-то небылицей. Но вот такая вот она - ирония судьбы.

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