Особые условия – для особенных детей: секретарь Ворошиловского отделения «ЕР» Раджив Мирзалиев рассказал о социальной работе партии

Фото: Оксана Круглова

На Дону активно реализуется проект «Единой России» «Особенное детство». Он объединит партийных представителей и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Цель проекта – оказать системную поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, максимально убрать преграды в их общении с окружающим миром, помочь и детям, и семьям в их естественной интеграции в общественную жизнь и среду.

О том, как реализуется проект в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону, рассказал секретарь Ворошиловского отделения партии «Единая Россия» Раджив Мирзалиев в эфире радио «Комсомольская правда».

Фото: Оксана Круглова

«У ВСЕХ ГОРЯТ ГЛАЗА!»

Так, в рамках проекта только в этом году открыли больше шести спортивных секций для особенных детей.

- Все занятия для ребят с ОВЗ бесплатные. В нашем районе существуют секции по следующим спортивным направлениям: футбол, черлидинг, киберспорт, - пояснил гость студии.

Кстати, на последнем Раджив Мирзалиев остановился подробнее. Спикер выразил уверенность, что киберспорт – перспективное направление.

- Он активно развивается как в России, так и в мире. Наша секция по киберспорту расположена на проспекте Нагибина. Помещение и хорошие современные компьютеры предоставили предприниматели Ворошиловского района города. Клуб посещают 10 человек. У всех горят глаза! Я считаю, что киберспорт позволяет детям с ОВЗ максимально самовыражаться. Ведь в онлайне ты не зависишь от своих физических возможностей. Мне кажется, что нам удалось заинтересовать детей. Кстати, это спортивное направление развиваем и для детей, не имеющих отклонений в здоровье, - прокомментировал спикер.

Также отделение «ЕР» в Ворошиловском районе города активно оказывает адресную помощь детям-инвалидам и ликвидаторам последствий Чернобыльской катастрофы.

Рассказал Раджив Мирзалиев и о том, как район готовится к Новому году.

К сожалению, из-за ограничений, вызванных ситуацией с коронавирусом, от массовых мероприятий пришлось отказаться.

«ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ»

- В этом году мы делаем основной акцент на благотворительной акции «Елка желаний». Это всероссийский проект, направленный на то, чтобы во время предновогоднего волшебства как можно больше людей поверили в чудо. Любой желающий может исполнить мечту ребенка, как это сделать, подробно можно увидеть на сайте, - сказал гость студии.

Кстати, сам Раджив Мирзалиев уже исполнил мечту, да не одну, особого ребенка.

Секретарь отделения партии взял под личное шефство юного жителя Ворошиловского района. С Даниилом Раджив Мирзалиев познакомился, когда узнал о том, что мальчику нужна специальная кровать.

- О 12-летнем прекрасном, позитивном, веселом мальчишке, страдающем нарушением опорно-двигательного аппарата, вызванным детским церебральным параличом, узнал, когда в отделение партии Ворошиловского района обратились представители благотворительной организации «Ветер Перемен». Они попросили помочь мальчонке, который очень нуждался в специальном матрасе, - поделился гость студии.

Раджив Рзаевич не смог пройти мимо и вместе с активистами партии привез ребенку то, что ему было так необходимо.

- Встреча произвела на меня сильное впечатление, - рассказал. - Мы хорошо пообщались, обсудили любимые фильмы, мультики, книги Дани. И совсем не чувствовалось, что он как-то особенно болен и нуждается в специальной жизни. Наоборот, с ним хотелось общаться, как-то помогать, поддерживать, слушать и самому что-то рассказывать, - продолжает член партии «Едина Россия».

Ну а дальше Даня признался, что мечтает освоить программирование.

Раджив Мирзалиев помог и в этом. Подросток даже открыл свой интернет-магазин, в котором продает мыло, сделанное своими руками. А помогает ему в этом мама.

- Мы стараемся помогать людям. Если человек нуждается в помощи, то он может обратиться к нам в региональное отделение партии, и мы, по возможности, постараемся ему помочь, - подытожил Раджив Мирзалиев.