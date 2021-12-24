Вы смотрели это больше всего: ТОП трансляций «Комсомолки» ВКонтакте

Самые популярные темы у наших читателей - поступление в вузы, медицина и свое дело. Фото: группа "Комсомольская правда - Ростов-на-Дону" ВКонтакте

В 2021 году «КП — Ростов-на-Дону» запустила новый формат — интервью в группе «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» ВКонтакте. И, судя по количеству зрителей этих эфиров, вам, дорогие читатели, «зашел» такой формат! Особенно приятно, что наша аудитория — интеллектуальная! Ростовчане и все-все наши читатели больше всего посмотрели не какие-то видео с котиками, а интересовались действительно важными темами. За этот год мы провели более 20 трансляций эксклюзивно для ВКонтакте, приглашали самых лучших экспертов в каждой области, чтобы вы получили максимум пользы. Приведем ТОП-5 самых популярных трансляций.

«ПРЕДСТОИТ УЧИТЬСЯ МНЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ»

В разгар июня в эфире программы «В чем вопрос» поговорили о наболевшей теме - поступлении в вузы, льготах для поступления и стоимости обучения. Эфир на суперактуальную тему посмотрели 58 тысяч пользователей!

Гость нашей студии - секретарь приемной комиссии «РГЭУ (РИНХ)» Юрий Радченко рассказал, в какие дни можно подавать результаты ЕГЭ для поступления, можно ли поступить на сокращенную форму обучения после техникума, будет ли распределение на предприятия после окончания вуза. В общем, если в вашей семье старшеклассник готовится поступать в институт, смотрите эфир здесь.

НА ОСТРИЕ ПАНДЕМИИ

С начала пандемии на Дону особое внимание — работе медиков. Поэтому не удивительно, что ноябрьский эфир проекта «В чем вопрос?»,посвященный работе участкового терапевта, уже набрал 56 тысяч просмотров.

В гости к ростовской «Комсомолке» пришел участковый терапевт, кардиолог Алексей Моренко. Доктор рассказал, что участковый терапевт должен обязательно делать на приеме, почему коронавирус называют «болезнью поликлиник», какие последствия оказывает COVID-19 на организм переболевшего и насколько безопасно делать прививку.

Тема «вечнозеленая», так что заходите посмотреть сюда.

РАЗВИВАЮТ СВОЕ ДЕЛО

А третьим по популярности — 52 тысячи просмотров - стал эфир, где мы поговорили с экпертом о поддержке малого и среднего предпринимательства в Ростовской области. В конце июля на программу «В чем вопрос» пришла директор Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства Яна Куринова.

Наши зрители ВКонтакте узнали о каком доходе для бюджета можно говорить в связи с налогом на профессиональный доход, как сегодня выглядит профиль плательщика НПД и какие есть ограничения для получения статуса самозанятого? Если интересует эта тема, эфир можно посмотреть в нашей группе ВКонтакте.

МИФЫ И РИФЫ

Не только о жизни блогера мечтает нынешняя молодежь. Это подтверждает наш четвертый в рейтинге стрим, который в сентябре посмотрели 32 тысячи зрителей. Он был посвящен тому, как найти свой путь в науке. В эфире программы «Наука. Мифы и рифы» с президентом Южного федерального университета, профессора Марины Боровской на вопросы отвечал гость студии - конфликтолог, координатор образовательных программ АНО ЦСУ «Ресурс», преподаватель факультета Капитаны ЮФУ Никита Бурмистров.

Поговорили, что же такое научные исследования сегодня - призвание или модный тренд? Когда стоит задуматься о возможной карьере в науке и образовании, и какие знания и навыки необходимы.

На пятой строчке тоже «Мифы и рифы», и тоже сентябрьские - 27 тысяч просмотров. Тогда гость студии - директор компании «Факультетус» Сергей Вищипанов доказал, что карьера в сфере образования — это легко, и ответил на вопросы как найти работу в науке и образовании, когда стоит начинать, какие знания и компетенции важны и на самом ли деле все это так уж легко?!

ОСТАЕМСЯ НА СВЯЗИ!

Подписывайтесь на нашу группу «Комсомольская правда - Ростов-на-Дону» ВКонтакте и будьте в курсе самого интересного на Дону.