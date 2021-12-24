Девятилетний мальчик погиб, провалившись под лед после уроков в Ростовской области

В Ростовской области ребенок погиб, провалившись под лед Фото: Олег Укладов

В Морозовском районе Ростовской области в четверг, 23 декабря, произошла трагедия, сообщает донской следком. В ведомстве рассказали, что в реке Быстрая под слоем ледяного покрова нашли тело девятилетнего мальчика.

В тот день ученик третьего класса решил после уроков отправиться на работу к маме – в магазин. Однако женщина так и не дождалась сына.

Первыми тревогу забили местные жители, обнаружившие на берегу реки школьный рюкзак. Они и вызвали правоохранителей. Очень быстро удалось найти обледенелое тело ребенка.

Помимо следователей к месту выехали и врачи скорой. Но медики лишь констатировали смерть мальчика. Основная версия – утопление. В следкоме сообщили, что следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Оперативники уже опросили одноклассников. По словам детей, мальчик нашел на улице молоток и говорил о том, что после уроков будет бить им лед на реке.

- Следователи назначили проведение судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сказали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что в Азовском районе на обледенелой реке едва не погиб 12-летний ребенок. К счастью, мальчика, уходящего под лед, заметил с берега студент. Юноша кинулся на помощь ребенку и спас его от гибели.

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