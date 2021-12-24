Смягчение ограничений в Ростовской области: что еще изменится с 27 декабря

Фото: Алексей Булатов.

Смягчение ограничений в Ростовской области объявили власти с 27 декабря. Соответствующий документ подписал губернатор Василий Голубев.

С понедельника ресторанам и кафе смогут работать с 6 до 23 часов. В это же время разрешены зрелищно-развлекательные мероприятия.

С 27 декабря снимается запрет на проведение непродовольственных ярмарок.

Напомним, с 20 декабря в предприятиях общепита заработали танцевальные площадки. Наполовину могут заполняться учреждения, где проводятся мероприятия, например, дома культуры и цирки.

Ранее власти разъяснили понятие «Действующий медицинский документ». Срок действия ПЦР-теста сокращен с 72 до 48 часов. Действие справки о перенесенном заболевании продлили с до года.

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