«Забрала обманом и жестоко обращается»: Муж заявил на бывшую жену-полицейского, которая увезла детей из Ставрополя в село Ростовской области

Отец считает, что с детьми могут плохо обращаться. Ребятам всего 8 лет и 4 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Настоящая семейная драма развернулась сразу в двух регионах — в Ростовской области и на Ставрополье. Супруги после развода «делят» детей, их отец даже обратился к полицейским, чтобы заявить на их коллегу — бывшую жену.

Как рассказал источник «КП-Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах региона, по словам 49-летнего мужчины, его экс-супруга якобы обманом забрала их совместных детей — восьми и четырех лет - и, по имеющейся у него информации, жестоко с ними обращается, в частности, отбирает у них мобильные телефоны и запрещает общаться с отцом.

- В отдел полиции поступило сообщение от гражданина о том, что после бракоразводного процесса его бывшая жена - сотрудница территориального отдела полиции якобы не исполняет должным образом родительские обязанности по отношению к совместным детям, которые по решению суда были определены жить вместе с матерью, - прокомментировали ситуацию в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. - Для проверки информации по месту жительства женщины были направлены инспекторы ПДН, представители инспекции по личному составу и районной администрации. Факты, изложенные в сообщении гражданина, не подтвердились. На основании собранных материалов будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Батайчанка сбежала с сыном от бывшего мужа после решения суда

Женщина увезла школьника в неизвестном направлении (подробнее)

В Ростове-на-Дону многодетный отец спустя восемь лет вернул пятерых детей из детдома

Ему предлагали и вовсе от них отказаться, чтобы у ребят был шанс получить жилье от государства и уйти под опеку к приемным родителям (подробнее)