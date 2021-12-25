Новости Ростова-на-Дону на 25 декабря 2021: рестораторы просят губернатора разрешить работу в новогоднюю ночь

Фото: Михаил Фролов.

Новости Ростова-на-Дону на 25 декабря 2021 — публикуем подборку событий. Рассказываем, что случилось в донской столице и других городах области.

В здании Ростовского водоканала ворвался ОМОН. Правоохранители задержали бывшего руководителя Дмитрия Кубрака. Источник «КП-Ростов-на-Дону» сообщил, что в отношении Кубрака заведено дело по статье «Мошенничество».

Глава представительства Федерации рестораторов и отельеров Карина Шатворян опубликовала обращение рестораторов к губернатору. Они просят разрешить им работать в новогоднюю ночь, до 3 часов 1 января. Предприниматели пояснили, что несут убытки из-за санитарных мер.

Часть Дмитриевского парка (парка имени 8 марта) передали в аренду гипсовому заводу из Карачаево-Черкессии и двум ростовским предпринимателям. Соглашение будет действовать до 2063 года. Сделка произошла еще в январе, при это администрация узнала об этом только сейчас.

С 27 декабря в Ростовской области смягчат ряд коронавирусных ограничений. Ресторанам и кафе разрешили работать с 6.00 до 23.00. В это же время можно проводить зрелищно-культурные мероприятия. Снят запрет на работу непродовольственных ярмарок.