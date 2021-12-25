В Ростовской области задержали осужденных, сбежавших из колонии

Сбежавших задержали сотрудники ГИБДД. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области задержали двух заключенных, сбежавших из колонии. Осужденных выявили сотрудники ГИБДД 25 декабря, сообщили в донском управлении МВД.

На трассе Котельниково – Песчанокопское полицейские остановили автомобиль «Рено». Кроме водителя они решили проверить по базам и его пассажиров — 19-летнего и 23-летнего парней. Выяснилось, что последние находятся в розыске. Два дня назад они сбежали из колонии в Волгоградской области.

На место прибыли представители ФСИН. Вместе с полицейскими они доставили сбежавших в отдел полиции по Сальскому району.

Напомним, ночью 23 декабря заключенные сбежали из колонии поселения № 3. Как сообщили в управлении ФСИН по Волгоградской области, один из них был судим по нескольким статьям «Кража с причинением значительного ущерба», «Кража» и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Второй отбывал наказание за кражу. В управлении предупреждали, что он может оказать сопротивление при задержании.

По факту побега возбуждено уголовное дело.

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