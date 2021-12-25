Посетивший Ростов глава Минздрава рассказал, что известно об омикрон-штамме и его лечении

Специалисты провели исследования эффективности вакцинации и лечения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Минздрава Михаил Мурашко, находящийся с визитом в Ростове, рассказал об омикрон-штамме коронавируса. Министр сообщил, чем отличается новый штамм и насколько эффективна отечественная вакцина.

По словам Михаила Мурашко, новый штамм распространяется значительно быстрее, чем предыдущие. Еще одно отличие в том, что дети стали заражаться чаще. Поэтому важно не только соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, но приучать к этому детей.

— Еще одна важная составляющая — своевременная диагностика заболеваний внутри детских коллективов, — отметил глава Минздрава.

Течение заболевания по симптоматике схоже с гриппом. Поэтому, по словам министра, нужно применять дифференциальную диагностику с использованием быстрых средств диагностики. Выявить заражение могут все тесты, которые есть сейчас на рынке.

В исследовательском центре им. Гамалеи протестировали сыворотку человека, полученную от вакцинированных людей. Михаил Мурашко рассказал, насколько эффективно отечественная вакцина защищает от нового штамма.

— На омикроне эффективность защиты снижается. Но у тех, кто получил вторую дозу вакцины, формируется надежная защита. Поэтому сегодня крайне важно получить бустерную дозу вакцины, чтобы обезопасить себя. Сочетание «Спутника V» и «Спутника Лайт» — система безопасности для каждого, — пояснил глава Минздрава.

Специалисты также оценили эффективность лечения заболевания, вызванного новым штаммом, лекарственных препаратов.

— Видно, что нужно изменить подходы. Над этим работали специалисты комиссии Минздрава, которые вырабатывают новые рекомендации. Была согласована часть позиций.

Напомним, с начала пандемии в Ростовской области было зарегистрировано 191 144 случаев коронавируса. За все время выздоровели 169 628 пациентов, скончались 9 466.

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