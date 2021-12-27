Знаковая отметка: 4,5 миллиона квадратных метров жилья сдал один из крупнейших застройщиков ЮФО

Фот­о: ГК "ЮСИ"

В этом году «ЮгСтройИнвест» достиг рекордного показателя. За 18 лет застройщик возвел 4,5 миллиона квадратных метров жилья. Больше двухсот домов построены в Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Юбилейный квадратный метр пришелся на новый дом в экорайоне «Вересаево» Ростова-на-Дону.

Фот­о: ГК "ЮСИ"

Ключи от квартир в литере 9/2 получили 498 семей. Около их дома расположен благоустроенный двор с мини-футбольным полем, светящимися качелями и детскими игровыми комплексами. А арки над дорожками, композиция из фонарей и необычные фигурные скамьи стали стильным дополнением к общей концепции придомовой территории.

В экорайоне вся социальная инфраструктура в шаговой доступности. В районе открыт детский сад на 300 мест с ясельными группами. Также построен школьный комплекс на 1434 места — самый большой в Ростовской области.

Фот­о: ГК "ЮСИ"

По словам регионального директора Игоря Папко, этот год был очень продуктивным для группы компаний.

— Мы сдали 28 домов и ввели в эксплуатацию более 500 000 квадратных метров жилья. Для нас это очень важный показатель, за которым стоит труд большой команды. От лица генерального директора Иванова Юрия Ивановича и многотысячного коллектива группы компаний «ЮгСтройИнвест» хочу поблагодарить наших дольщиков за доверие и поздравить всех с наступающим Новым годом. Пусть в ваших домах всегда царят благополучие и счастье! — сказал Игорь Папко.

Фот­о: ГК "ЮСИ"

Первое, что оценили новоселы, — стильные холлы. В квартирах почти все готово к заселению. Везде чистовая отделка, а также установлено индивидуальное отопление.

Фот­о: ГК "ЮСИ"

Отметим, что в этом году компания пятый раз получила золотой знак «Надежный застройщик России». А экорайон был отмечен премией Urban Awards 2021 как самый экологичный в донской столице.