В Ростове нет метро, но под землей появилась мобильная связь

Директор ростовского отделения билайн Рустам Керимханов. Фото: билайн

Билайн обновил бренд и инвестировал в Ростовскую область 1,7 млрд рублей. «Живи на яркой стороне» - с таким призывом компания обращалась к клиентам многие годы, но этой осенью все изменилось. О том, как это повлияет на жизнь клиентов-ростовчан, топ-менеджеры билайна рассказали на встрече с журналистами.

Качество связи, скорость интернета, уровень обслуживания – важные параметры для любого мобильного оператора. Но не менее важны узнаваемость бренда, доверие к компании, широкие возможности для всех клиентов.

Директор по бренду и маркетинговым коммуникациям билайн Юлия Галина. Фото: билайн

- Наш прежний слоган «Живи на яркой стороне» в 2005 году соответствовал экономической ситуации в стране, а главное – ожиданиям и мечтам людей. Сейчас внутренний баланс и эмоциональное благополучие важнее, чем оказаться на яркой стороне, - уверена директор по бренду и маркетинговым коммуникациям билайн Юлия Галина. - Бренды становятся близким другом: помнят дату рождения, адрес доставки или даже размер обуви клиента. И предлагают персонализированные решения. Так и билайн, мы – на стороне людей со всеми их особенностями, потребностями и ценностями. Обновление бренда – это сигнал о том, что мы меняемся, в компании идет трансформация многих внутренних процессов. И новое написание бренда билайн с маленькой буквы, и наш новый слоган «На твоей стороне» - это именно про то, как сделать удобнее и проще людям. Нашим клиентам сегодня проще писать слова с маленькой буквы в мессенджерах, проще пользоваться обновленным сайтом и мобильным приложением, удобнее создавать свой набор минут и гигабайтов в тарифе-конструкторе.

Экономия на связи и удобство сервисов

Изменения коснулись не только бренда билайн. Меняются продукты, сервисы и даже опыт взаимодействия с брендом. Благодаря этому у клиентов появляются новые возможности. В том числе оптимизировать свои расходы на связь.

Например, новый тариф-конструктор билайна «Твое решение» позволит легко настраивать пакет услуг под свои потребности и не переплачивать за ненужное. А если подключить так называемый конвергентный тариф, то получится существенная экономия для всей семьи. Половина абонентов билайн в Ростовской области, подключивших проводной домашний интернет, уже пользуются такими тарифами (они платят только за мобильную связь, а домашний интернет и ТВ предоставляются бесплатно).

По словам директора по развитию цифровых продаж и обслуживания билайна Никиты Чепрасова, внедряется еще одна удобная возможность для всех клиентов – мобильный ID. Она позволит пользоваться многочисленными личными кабинетами и сервисами без ввода и запоминания разных паролей. Для входа в такую своеобразную электронную «дверь» достаточно ввести свой номер телефона.

В Ростове появилась связь под землей

В Ростовской области в этом году билайн завершил крупный инвестиционный проект по развитию телеком-инфраструктуры. В регионе был поставлен рекорд: появилось более новых 600 базовых станций, из них 200 - в Ростове-на-Дону. Расширена сеть в Таганроге, Новочеркасске, Шахтах, Азове и других городах области. Также в уходящем году билайн провел рефарминг – расширение полосы частот. Благодаря этому скорость мобильного интернета в Ростове выросла в 1,5 раза. Инвестиции в развитие сети на Дону составили 1,7 млрд рублей.

Директор ростовского отделения билайн Рустам Керимханов. Фото: билайн

- Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, - поделился директор ростовского отделения билайн Рустам Керимханов. – На 2022 год также запланированы значительные инвестиции, чтобы обеспечить для жителей донского региона качественное непрерывное покрытие, комфортное пользование голосовой связью и мобильным интернетом.

Еще одним значимым проектом для билайна в Ростове стало обеспечение «голосом» и интернетом пешеходных переходов на ул. Б. Садовой. В переходе Б. Садовая/Буденновский связь уже появилась (пока разговаривать под землей в Ростове могут только абоненты одного оператора – билайн). На очереди - переход с легендарными мозаиками на пересечении ул. Б. Садовой и пр. Ворошиловского.

Жители донской столицы по праву могут гордиться мозаикой на стенах переходов. Фото: www.mosaic.su

Билайн помог найти пропавших жителей Дона

Билайн более 10 лет сотрудничает с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт», предоставляя в распоряжение добровольцев передовые технологии для проведения спасательных операций. На помощь добровольцам отряда сейчас приходят беспилотные летательные аппараты (дроны), которые применяют для осмотра труднодоступной местности (леса, большие поля), делая фотографии с воздуха. Один вылет дрона – это более 2,5 тыс. снимков. За один поиск таких снимков набирается тысячи, на их анализ силами добровольцев ранее уходило несколько часов, при этом в ходе поисков дорога каждая минута. В Ростовской области в этом году дроны были использованы для поисков 5 человек.

Теперь благодаря разработке «Билайн AI-Поиск людей» поисковики «ЛизаАлерт» могут многократно ускорить анализ местности. Решение автоматически распознает на снимках наличие человека или его вещей. Это не только экономит силы волонтеров, но и в случае выявления снимков, не содержащих ничего значимого, позволяет изменить стратегию поисков, в результате возрастают шансы на успех. В уходящем году с помощью билайн волонтерам «ЛизаАлерт» удалось найти 322 жителя Ростовской области.

Для того, чтобы оперативно узнавать об активных поисках, проходящих рядом, можно подписаться на бесплатную sms-рассылку https://lizaalert.beeline.ru. При поддержке билайн с 2012 года работает горячая линия 8(800)700-54-52. Если кто-то потерялся или имеет информацию о человеке, которого ищут, можно позвонить на горячую линию, она работает круглосуточно.

Встреча с журналистами. Фото: билайн

Растет скорость общения онлайн

В рамках встречи также поговорили о том, как будет развиваться интернет в будущем. Специалисты билайна отметили, что многие люди, в том числе пожилые, сегодня начинают пользоваться тем, чем раньше не пользовались. Например, смотрят видео в TikTok. Видеоконтент уже превалирует над текстовым, интернет-трафик будет только расти. Продолжится и другой устойчивый тренд – отказ от обычных голосовых звонков в пользу общения в мессенджерах. Интересно, что по итогам опроса билайн, в котором участвовали жители Ростовской области и других городов ЮФО, большинство опрошенных (85%) заявили, что возникла новая цифровая культура общения.74% уверены, что благодаря мессенджерам увеличилась скорость общения.