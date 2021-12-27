Зимняя сказка в Ростове 27 декабря 2021 года: что творится в городе после сильного снегопада

Ростов замело перед Новым годом Фото: Кристина Круговых

Что происходит в Ростове в понедельник, 27 декабря, после сильного снегопада, который шел в последние сутки. Вместе с красивыми кадрами снежной сказки, которые присылают наши корреспонденты и читатели из разных уголков города, поступают и жалобы. Так, автомобили на основных городских магистралях стоят в пробках, и последствия снегопада только усугубляют ситуацию. Во время непогоды целую улицу в центре перекрыло от падения дерева.

Что еще происходит в городе в эти минуты, и самое главное - какой погоды ждать в ближайшие дни и на Новый год - читайте нашу прямую трансляцию.

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