Залог хорошего урожая: компания «ФосАгро-Дон» передала Донскому ГАУ коллекцию образцов минеральных удобрений

Фото: компания «ФосАгро-Дон»

От уровня подготовки будущих агрономов в университете зависит урожай на десятки лет вперед. И важный вклад в подготовку высококлассных специалистов - новый стенд с самыми популярными и перспективными для нашей почвы удобрениями. Его подарила Донскому государственному аграрному университету компания «ФосАгро-Дон» - один из лидеров регионального рынка, который обеспечивает минеральными удобрениями более 1,5 тысячи хозяйств на Дону.

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ, ЧЕМ СТО РАЗ ПРОЧЕСТЬ

В «ФосАгро-Дон» всерьез заинтересованы в будущих кадрах: современный агроном должен ориентироваться в стремительно развивающихся агротехнологиях, и такие специалисты — на вес золота.

- Для работодателей важно, чтобы специалист был знаком с современными технологиями и умел ими пользоваться. Мы рады поделиться с преподавателями и студентами своим опытом и наработками в этой сфере, - рассказал директор компании «ФосАгро-Дон» Роман Калашников.

Фото: компания «ФосАгро-Дон»

ВЫРАСТИТЬ ВОСТРЕБОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Коллекция минеральных удобрений заинтересовала даже опытных агрономов — преподавателей университета. Ведь ФосАгро производит более 50 марок фосфоросодержащих удобрений, являясь крупнейшим производителем в России.

- Линейка удобрений ФосАгро, на мой взгляд, очень интересна: практически все марки содержат серу. Этот элемент часто незаслуженно выпадает из внимания агрономов. Но почвы Ростовской области бедны серой, а этот элемент непосредственно влияет на усвоение фосфора растениями, и, следовательно, влияет на урожайность, - заметил доцент кафедры агрохимии и экологии Антон Громаков.

Специалист считает, что с помощью минеральных удобрений ФосАгро агрономы могут улучшить урожайность сельхозкультур практически в любых погодных условиях. При этом качество продукции будет на высоте.

- Я знаю, что удобрения ФосАгро первые в России получили сертификат соответствия российскому национальному стандарту, который устанавливает, кстати, самые жесткие в мире ограничения на содержание в удобрениях тяжелых металлов и, в частности, кадмия. Поэтому эти удобрения могут использоваться для выращивания сельхозпродукции с улучшенными характеристиками, - добавил Антон Громаков.

- Наши студенты заинтересованы в изучении новых технологий, - отметила декан агрономического факультета Галина Зеленская. - Когда они читают про удобрения в книге, это одно, а когда информация представлена наглядно - это куда эффективнее вовлекает студентов в учебу.

Фото: компания «ФосАгро-Дон»

СКОРЕЕ ПРИМЕНИТЬ ЗНАНИЯ НА ПРАКТИКЕ

У нового стенда с удобрениями сразу собрались студенты. Третьекурсник Рашид Рашидов мечтает создать собственное хозяйство, в котором будет активно применять передовые технологии.

- Первое, что бросается в глаза на этом стенде, - это жидкое комплексное удобрение. Его называют удобрением будущего, и в Ростовской области уже начали применять, - говорит Рашид. - Мне интересно больше узнать о его свойствах и о том, как им пользоваться.

- Скорее бы началась практика - это самое интересное, - добавляет его сокурсница Ангелина Шееш, она мечтает работать в крупном холдинге. – Хочется больше узнать, как пользоваться всеми образцами. На агрономе лежит большая ответственность: от того, насколько умело он пользуется инструментами получения урожая, особенно удобрениями, зависит наша продовольственная безопасность и экономическое благополучие.

- Если мы что-то забираем из земли, обязаны возвращать, поэтому удобрения — это неотъемлемая часть нашего производства, - считает студентка первого курса магистратуры Анна Есекова, которая уже работает по специальности. - В аграрной сфере без практики никак, поэтому этот стенд нам очень нужен. И надеемся узнать еще много нового благодаря ФосАгро.

Фото: компания «ФосАгро-Дон»

РАСШИРИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО

Новый стенд — это очередной проект из целой череды в рамках сотрудничества «ФосАгро-Дон» с Донским ГАУ для поддержки аграрного образования в Ростовской области. Только в 2021 году студенты с преподавателями испытали работу удобрений во время опытов на подсолнечнике и кукурузе в учебном хозяйстве.

- Мы благодарны «ФосАгро-Дон» за участие в развитии молодых специалистов, - говорит ректор Донского ГАУ Владимир Федоров. - Университет держит курс на взаимовыгодное сотрудничество с агробизнесом. Включение в образовательный процесс специалистов-практиков позволит обогатить и конкретизировать знания будущих агрономов. Опыт же Донского ГАУ в сфере нормативного обеспечения производства продукции растениеводства может быть востребован нашими партнерами.

В 2022 году «ФосАгро-Дон» планирует организовать курс лекций для студентов по повышению урожайности с помощью оптимизации минерального питания, провести новые опыты в полях учхоза университета и проводить экскурсии на свои логистические комплексы.