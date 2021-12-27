«Рожать этого ребенка не хотела»: в Ростовской области у матери, чей младший сын умер от голода, забрали старших детей

Шестимесячный малыш умер, пока его мать развлекалась в городе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в Матвеево-Курганском районе, правоохранители выясняют детали гибели полугодовалого малыша. По предварительным данным, мальчик скончался от голода, пока его мать гуляла.

Как рассказал «КП - Ростов-на-Дону» источник в районной администрации, многодетная семья никогда не была благополучной.

- Олеся (имя изменено - прим. ред.) перебивалась случайными заработками, и то – очень редко. Гражданский муж около года назад вышел из тюрьмы. У них было четверо детей. Старшим сейчас два, три и четыре года, - рассказывает источник издания. – На детей женщина получала пособия, на них и жила вся их большая семья.

По словам односельчан, все дети были словно волчата. В садик не ходили, вместе с мамой не гуляли.

Часто Олеся «скидывала» малышей на их бабушку, мать сожителя.

- Там и бабушка не очень благополучная. Любит выпить, - поясняет источник издания.

В день гибели самый младший ребенок, а также его братики и сестричка, как раз и гостили у бабушки. А их мать отправилась к родственнику в Ростов. По словам соседей, старшие дети периодически просили их покормить.

А вот младшего, по всей видимости, кормить было некому. По предварительным данным, полугодовалый ребенок умер от голода. Однако точная причина смерти будет известна после экспертизы.

Тем временем, в селе не особо удивляются, что малыш скончался.

- Она его не хотела рожать. Пила и курила всю беременность. Соцработники еле отправили ее в роддом, когда подошел срок. Мальчик родился очень слабеньким и болезненным, - рассказала «КП - Ростов-на-Дону» местная жительница.

Источник издания в правоохранительных органах региона сообщил, что на время проверки троих детей забрали у матери и поместили в социально-реабилитационный центр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области шестимесячный ребенок умер от голода

Его мать уехала к друзьям, оставив грудничка без ухода и еды (подробнее)