В Ростовской области осудили участкового, избившего посетителя прямо в кабинете

Бывшему участковому два года запретили занимать должности в правоохранительных органах. Фото: Артем КИЛЬКИН

Азовский городской суд вынес приговор бывшему старшему участковому полиции. Мужчину обвиняли в совершении действий, явно выходящих за пределы его полномочий.

Преступление произошло еще в 2020 году. По версии следствия, 26 февраля старший участковый прямо в кабинете схватил посетителя руками под левую руку, потом — под правую. Позже в кабинет зашел еще один сотрудник и вместе с участковым начал выводить посетителя. На выходе из помещения подсудимый схватил рукой голову потерпевшего и ударил его об стену. После этого уже на выходе из пункта участковых он пнул его ногой.

Бывшего полицейского признали виновным. Его приговорили к трем годам колонии общего режима. Ему запретили занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет.

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