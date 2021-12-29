Чем заменить привычный десерт и почему майонез - только украшение: о правильных блюдах на новогоднем столе рассказала ростовский врач-диетолог

Многие уже наметили - празднику для желудка быть. Фото: Иван МАКЕЕВ

До Нового года осталось совсем ничего. Многие уже наметили - празднику для желудка быть. Но как сделать так, чтобы длинные праздники не стали разочарованием. О полезных и правильных блюдах на новогоднем столе рассказала ростовский врач-диетолог Виктория Дударева.

"ГОТОВИТЬ, НО НЕ ВПРОК"

- Из новогоднего рациона можно получить пользу и еще какую, - уверена Виктория Андреевна. - Наконец-то появится возможность спокойно и грамотно принимать пищу в течение дня, а не сваливать все в вечернюю тарелку.

Также можно и нужно спокойно и с удовольствием готовить свежую пищу, а не впрок. Еще одним плюсом можно назвать отсутствие запасов. В современных условиях избытка еды и магазинов ничего запасать не надо, а прогуляться в магазин будет прекрасным поводом реализовать минимальную и посильную физическую нагрузку.

- Если говорить про «среднестатистический новогодний стол». Что в нем правильно с точки зрения здорового питания, а что нет?

- Продукты, приготовленные к новогоднему столу могут принести вред только в случае чрезмерного их потребления. Так, картофель и морковь, которые присутствуют в салатах и гарнирах, имеют высокий гликемический индекс. Яйца - избыток белка и холестерина. Икра рыб - избыток соли и белка, шоколадные конфеты - избыток жира и углеводов. Колбаса - избыток соли, фосфора, жиров. Майонез сам по себе жир. Цитрусовые - избыток эфирных масел. Злоупотребление этими продуктами приведет к избыточному несбалансированному рациону с преобладанием белкового и жирового компонентов.

БЕЗ МАЙОНЕЗА, НО С ДЕСЕРТОМ

- Так, как лучше организовать питание в новогодние праздники?

- 31 декабря нужно позавтракать, пообедать и поужинать. Перекусить тоже не мешает никому. Только необходимо помнить правило – все, что имеет калории – и есть прием пищи, а потому полноценно пищу принимает три раза, остальное будем считать перекусом.

Приготовить еды следует ровно столько, сколько съедите. И не ленитесь оторваться от дивана и сходить в магазин у дома. Он, наверняка, откроется 1 января в 12.00.

Можно и нужно заменить майонез на нежирную сметану или придумать оригинальный соус. А если традиция вашей семьи не позволяет пережить без майонеза, то помнить правило - соус - это украшение, а не основной ингредиент салата. Всегда жаль продуктов, плавающих в мисочке с майонезом.

- Как быть с десертом?

- Вместо десертов с жирным кремом можно, например, самому сделать смузи. Клубника, киви, банан и хороший белый йогурт. Сверху посыпьте ванилью, корицей и положите листик мяты. В конце концов если у вас нет блендера и желания, запеките яблоко хоть в микроволновке, посыпьте его ванилью и положите тот же листик мяты. Это красиво, эстетично, вкусно и полезно.

Но самое главное - МЕРА. Ее необходимо знать во всем. Зачем каждый год доблестно наедать, а потом героически сбрасывать килограммы и болезни? Пора в Новый год принести новую полезную привычку - 1 января делать разгрузочный день. И еды не понадобится много и организм получит только пользу.

10 МИНУТ ХОДЬБЫ ПОСЛЕ ЕДЫ

- Как организовать свой праздничный досуг так, чтобы это было полезно для здоровья?

- Даже если не удалось удержать себя за праздничным столом и вы все-таки съели лишнего — не корите себя. Лучше займитесь физической нагрузкой, в частности, аэробной.

Выйдете на прогулку, покатайтесь на коньках. Физическая нагрузка прекратит поставку свободных жирных кислот в печень. Потому что выработаются транспортеры глюкозы, глюкоза попадет в клетку, клетка раньше насытится и тогда малое количество инсулина сможет принести все, что ему нужно.

Самой простой и посильной физической активностью, которая спасет ваш организм от переутомления, а также станет залогом хорошей фигуры будет простая ходьба по 10 минут после каждого приема пищи. Во-первых, это легко выполнимо даже в условиях квартиры. А, во-вторых, это увеличит физическую активность без особых затрат и посильно даже самому ленивому человеку в мире.

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