Француз принес две картошки, бутылку водки и сказал: "Будем праздновать!": как отмечают Новый год европейцы, рассказал ростовский студент

Новогодний стол, который накрывают родители дома, оказался самым роскошным Фото: Олег ЗОЛОТО

Кто-то проводит Новый год в семейном кругу, а кто-то - едет в горы кататься на лыжах или записывается на закрытые вечеринки на съемных коттеджах, чтобы не «тухнуть» дома с предками за столом с салатами и слушать их байки. А кому-то - посчастливилось рвануть в другую страну.

Ростовский студент попал в программу по обмену и рассказал, как отмечают Новый год европейцы, и почему в России он интереснее.

"ОТМЕТИШЬ ПО-НОРМАЛЬНОМУ"

- В сентябре прошлого года я поехал учиться по обмену в Австрию. Интересная ухоженная страна, которая поражает своей технологичностью и организованностью. Я планировал сдать зимнюю сессию в срок и приехать домой в конце декабря. Однако попался на списывании и завалил один предмет. Новый год мне пришлось встречать не дома. Хотя мои друзья-товарищи из России говорили: радуйся, отметишь по-нормальному.

Провести новогоднюю ночь мы решили в австрийских горах, поэтому арендовали несколько домов в горнолыжной деревне. В нашем университете учились студенты из многих стран мира. Помню, тогда подумал: праздник получится колоритный, можно будет увидеть - кто и как празднует Новый год.

У нас принято готовить холодец, а француз подумал, что двух печеных картошек и бутылки водки хватит Фото: Олег ЗОЛОТО

"ДУМАЛИ, ЧТО ОН ТАК ШУТИТ"

- И вот на календаре 30 декабря. Мы собрались и начали обсуждать культурную программу Нового года. Первое, что предложили иностранцы, это – «пати». Закатить вечеринку - это максимум, что может придумать интернациональная молодежь.

Я же предложил приготовить что-нибудь и накрыть праздничный стол, а потом уже «танцы и пляски народов мира» устраивать. Понимая, что основной праздничный стол будет лежать на российских плечах, мы начали готовить "Оливье", резать мясо, овощи, в общем, все как обычно, только в Австрии.

Один за другим к нам уже подходили иностранцы и говорили о том, что на наши посиделки они не придут, так как им лень готовить. Наши старания отметить "как дома" начали сходить на нет.

Только ближе к вечеру к нам решил присоединиться француз Штефан. Он принес к столу две печенные картошки, бутылку водки и сказал: "Будем праздновать!". Мы долго смотрели на него и думали: это он шутит так? Но он реально думал, что русский стол - именно такой.

ДАЖЕ УБОРЩИЦА НАЧАЛА ВЫРАЖАТЬСЯ

- В соседней кухне испанцы начали готовить свою фирменную картошку с мясом. Кстати, первое время мы очень удивлялись их способу жарки. Дело в том, что они выливали полбутылки очищенного оливкового масла в сковородку и жарили в ней совсем немного еды, а масло после готовки выливали в раковину. У нас дома даже подсолнечное льют каплями, а они литрами.

После их кулинарных изысков наша уборщица долго выражалась на немецком: еще бы - стены оставались в масле, раковина в масляной жиже и все эти жертвы ради маленькой тарелки картошки.

Испанское мясо – сушенную говядину - они ели пачками, как семечки.

В самом разгаре печальная пора "Не трогай - это на Новый год!" Фото: Алексей БУЛАТОВ

"ПРАЗДНИК ЖИВОТА ХОТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!"

- Финны со своими датскими и голландскими друзьями накрыли свое застолье. Мы пошли проведать и их. Каково же было наше удивление, когда их праздничный пир состоял из банки шпрот, голландского сыра, нескольких булок, рыбных котлет и финской водки?! Со стороны это было похоже на трапезу работяг, которые решили выпить после работы.

Сложно себе представить, что европейцы так отмечают праздник! Эти страны подарили всему миру высокую кухню, привили культуру к эстетике питания. Да и европейских студентов сложно назвать бедными, они получают, в среднем, около полутора тысячи евро в месяц. А на них можно каждый день устраивать «праздник живота».

"А У НАС МОЖНО БЫЛО ВСЕ"

- В итоге, мы спустились в кафе, чтобы посмотреть, как там провожают старый год. Надеялись, что там будет веселее, чем в нашем коттедже. Однако иностранцы тихо сидели, лишь изредка переговариваясь между собой. Точки над "i" расставил для нас студент из Германии. Он рассказал, что Новый год европейцы не празднуют с размахом, больше у них ценится Рождество.

И тут я увидел семейную пару с ребенком. У него на голове был колпак, а рядом с ним - новогодний тортик. Мне так жалко стало этого мальчика, он был такой грустный! Там вообще было много детей, но они все сидели по отдельности и изредка поглядывали в стороны. В нашем бы детстве бесились как ненормальные, бегали сломя голову, и нам все это позволяли, ведь в Новый год можно было все!

Египтянин принес "селедку под шубой" и сказал, что у него в семье всегда готовят этот салат Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ НОВЫЙ ГОД

Мы вернулись в наш домик. А там нас уже ждали студенты, которые не пошли на вечеринку, а все же захотели присоединиться к нам.

Чехи принесли кнедлики — это такое тесто, запеченное на пару с гороховым пюре, турки порадовали жаренным кебабом, казахи принесли пироги с мясом.

Египтянин вообще удивил тем, что принес "селедку под шубой". Потом Ахмед рассказал, что они готовят ее в семье, а еще он немного знает русский язык и даже ездил на дедовской "семерке".

Испанцы, увидев наш стол, принесли целую коробку своего фирменного мяса, а еще подарили масла, чтобы мы тоже жарили на нем картошку.

Европейцы тоже заходили, но все они приносили водку и чипсы. Видимо, реально думают, что это наш основной рацион.

Потом мы пошли играть в снежки, лепили снеговиков и парились в турецкой бане. Ребятам понравился наш формат празднования.

"В ЭТОМ ГОДУ СДЕЛАЕМ ОНЛАЙН-ЗАСТОЛЬЕ"

Мы договорились, что в следующем году будем присылать друг другу фотографии приготовленных блюд и сделаем онлайн-застолье.

В общем, прошлый Новый год мне запомнится надолго.

Да, в России люди на многом экономят: это прослеживается в мелочах. А нас с детства учат: «столько не лей», «ешь с хлебом», «не одевай чистое, когда идешь гулять» и так далее. Несмотря на всю экономность и местами скупость, в праздники россияне становятся щедрыми расточителями.

И вывод я сделал ровно один. Уникальность 31 декабря не в самой новогодней ночи, а в подготовке к ней. Неделями наши люди скупают продукты, потом часами возятся на кухне и все для того, чтобы пару дней ходить по гостям и поздравлять с праздником. И это я понял только тогда, когда оказался далеко за пределами нашей страны.

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