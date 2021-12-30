В Ростове-на-Дону ребята из городского центра помощи получили от застройщика новогодние подарки

Фото: пресс-служба "МСК"

Теперь подопечные Ростовского центра помощи детям №7 в донской столице точно знают – новогодние чудеса случаются. В преддверии долгожданного праздника «Московская Строительная Компания» исполнила мечту ребят о современной приставке PS4.

Представители застройщика совместно с главой администрации Пролетарского района Валентином Кукиным посетили учреждение. Помимо игровой консоли ребятам передали сладкие подарки, игрушки и настольные игры.

- Новый год – это время исполнения желаний, и очень хочется, чтобы все загаданное этими мальчишками и девчонками обязательно сбылось. А «МСК» постарается сделать для этого все возможное, - рассказал официальный представитель компании Алексей Понеделко.

Кстати, строительная компания занимается социальными инициативами на постоянной основе, участвует в благотворительных акциях совместно с администрациями районов донской столицы, а также активно занимается озеленением и благоустройством общественных территорий.