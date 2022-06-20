«Не могла смотреть на свои фото, а потом пошла на конкурс красоты»: как в Ростове прошел флешмоб плюс-сайз моделей и бодипозитива

Красоты должно быть много. Фото: Екатерина ПОПОВА

«Мужчины, не сверните шеи!» - хотелось крикнуть каждому первому, кто был в эти выходные в Левобережном парке в Ростове. Не зря говорят, что в Ростове девушки самые красивые. А в этот раз «КП — Ростов-на-Дону» стала свидетелем максимальной концентрации красоты — флешмоба бодипозитива. Не каждый выдержит столько обаяния - прохожие не могли спокойно пройти мимо, оборачивались, теряли челюсти и снимали на телефоны.

ПОТАНЦУЙ С МОДЕЛЬЮ!

Дело все в 19-ти красавицах в красных платьях с коронами на голове. Дончанки решили устроить флешмоб бодипозитива. Да так, чтобы и себя показать, и миру заявить, что себя надо любить в любом состоянии души и тела.

- Обычно принято считать, что бодипозитив - это про жир, про лишний вес, про неухоженность. Хочу стереть все ваши стереотипы, потому что бодипозитив против дискриминации по внешним признакам, - объяснила отдыхающим в парке ростовчанам модель плюс-сайз Ксения Усолкина. - Высокий ли ты, стройный, шрамы, растяжки, которые есть у женщин - неважно. Мы все это принимаем и любим.

Флешмоб начался с дефиле красоток. Под популярные хиты одна за другой они грациозно вышагивали по набережной в лучах заходящего солнца, кокетливо подмигивали в объективы камер и слали всем воздушные поцелуи.

После восхищенных взглядов мужчин не устояли перед ошеломительной красотой маленькие ростовчанки — пытались повторять движения. А более бойкие подбегали к моделям и начинали перед ними танцевать. Мол, смотрите, я тоже так умею!

Девушки продемонстрировали свои таланты. Фото: Екатерина ПОПОВА

«НЕ СЕЛА НА ДИЕТУ, А ПОШЛА НА КОНКУРС КРАСОТЫ»

Красота - опасная штука. Пока прохожие женщины с завистью смотрели на уверенность красавиц в алом, и грозно посматривали ну своих мужчин, мудрые девушки решили снизить накал страстей. Поэтому дружно побежали освежиться в фонтане, ну и сделать парочку красивых фото. А из воды дончанки выходили словно нимфы.

Когда намокшие в фонтане наряды подчеркнули все достоинства, королевы красоты решили разоткровенничаться и поделиться своими секретами. Оказалось, что все они прошли через непринятия себя.

- Все началось с замены фото на паспорт. Три раза перефотографировалась, так как не могла на себя смотреть, - говорит одна из девушек. - Но я не села на диету. Я пошла на уникальный конкурс красоты. Благодаря чему меня заметили. Теперь я действующая модель Plus Size. Меня приглашают в магазины одежды и белья. А в прошлом году я стала дизайнером и открыла свой бренд одежды для красивых и крупных женщин.

Девушки в красном сразили ростовчан наповал. Фото: Екатерина ПОПОВА

«МОЕ ТЕЛО - РОССЫПЬ МАЛЕНЬКИХ РОДИНОК»

Любовь Вецпилс тоже пришла в мир красоты совершенно случайно. Долгие годы женщина искала себя. Говорит, перепробовала много чего, но ничего не зажигало.

- Случайно попала на мастер-класс по дефиле. После этого стала участницей донской недели моды, которая проходила минувшей осенью. И там познакомилась с Ксенией Усолкиной. Мне понравились ее взгляды на жизнь, как она преподносит бодипозитив и учит ценить свою красоту, - говорит Любовь.

Теперь ростовчанка - модель. Снимается для магазинов одежды и белья.

- И еще успела поучаствовать у двух дизайнеров из Краснодара и из Москвы на весенней неделе моды.

А полюбила себя Любовь за родинки. Их у нее целых 133, и это только на верхней части тела!

- Сегодня мы должны были прийти в красных платьях и рассказать, за что себя любим. Я долго думала, что у меня такого, и нашла — родинки! Можно сказать, что мое тело усыпано россыпью маленьких родинок, а венчает их одна большая, как полная луна. Вот и решила их посчитать. Сели с дочкой считать, несколько раз сбивались, но досчитали, - смеется красотка.

И платье женщина решила надеть не просто красное, а в горошек, которого также много как у нее родинок.

Отправились купаться в фонтане после яркого флешмоба. Фото: Екатерина ПОПОВА

КОРОЛЕВА КРАСОТЫ - В 58

Пока одни неделями готовили свой образ, другие спохватились лишь за пару часов до начала флешмоба.

- С платьем вообще отдельная история. Я только сегодня в два часа дня купила ткань. Учитывая, что я из Таганрога, и ехать надо было в Ростов, то пошила его за час, - удивила скоростью Анастасия Ушакова.

Кстати, у красоты нет возрастных границ — об этом бодипозитивщики тоже напоминают. Так одной из участниц вообще 60 лет.

Елена Панченко о возрасте не думает. Говорит, королевой можно быть в любом возрасте, главное - начать.

- Я стала победительницей второго сезона конкурса нестандартной красоты NEW FORMAT & new face. Я была королевой вечера и завоевала сразу три короны. Причем тогда мне было 58 лет. Сейчас мне 60, и я с удовольствием участвую в таких показах и конкурсах, - рассказывает о своих наградах Елена.

Более того, у 60-летней красотки есть контракт с европейским агентством.

- Я считаю, что женщине никогда не поздно сделать шаг вперед. Все получится, несмотря на возраст, - уверена Елена.

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