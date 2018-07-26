Нужны «золотые руки»: предприятия Ростова-на-Дону заинтересованы в людях рабочих специальностей

26 Июль 09:15 2018-07-26T09:15:40+03:00

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На прошлой неделе глава администрации города Виталий Кушнарев побывал с рабочим визитом на предприятии «Алмаз», которое уже много лет входит в список ведущих производителей донской столицы.

В нынешнем году предприятие отмечает 50-летний юбилей. В сложные времена, будучи на грани закрытия, коллектив смог не только переориентироваться, найти свою нишу, сохранить костяк, но и впоследствии начать активно привлекать молодые кадры. На сегодняшний день АО «Алмаз» использует передовые разработки, продукты и технологии ведущих отечественных и мировых фирм. Компания ориентирована на производство и внедрение комплексных систем связи для предприятий и организаций различного профиля, а также на производство товаров народного потребления.

Виталий Кушнарев ознакомился с производственным процессом, посетил демонстрационные залы. В силу специфики предприятие выполняет оборонные заказы, однако руководство видит перспективу и в реализации других проектов. В частности, здесь выпускают несколько видов ингаляторов, саун для косметических процедур лица, которые составляют достойную конкуренцию иностранным аналогам, но стоят в разы дешевле.

- На предприятии трудятся свыше 500 человек, у нас отличный сплоченный коллектив, но есть определенные проблемы, - рассказал генеральный директор Руслан Кульбаев. - Мы ощущаем острую нехватку представителей рабочих специальностей. К сожалению, сегодня не популярны такие профессии, как сварщик, слесарь, токарь, все идут в юристы да экономисты. На самом деле «золотые руки» сегодня очень востребованы на производстве. Мы готовы предложить стабильную заработную плату и профессиональный рост.

На сегодняшний день компания тесно сотрудничает с ростовскими учебными учреждениями, приглашая молодых специалистов на практику, чтобы заинтересовать и в будущем предложить рабочее место. Создан и эффективно действует молодежный директорат, который наравне с основным управленческим составом вносит свои предложения по продвижению завода.

- Есть отличные идеи и проекты, которым мы только рады, - подчеркнул руководитель предприятия. - Мы заинтересованы в расширении рынка сбыта, рассматриваем любые предложения заказчиков по выпуску изделий.

Во время экскурсии Виталий Кушнарев поинтересовался мерами социальной поддержки коллектива. По словам сотрудников, здесь помогают не только молодым специалистам, но и помнят о тех, кто стоял у истоков предприятия. Гордятся и чествуют ветеранов Великой Отечественной войны, в случае необходимости оказывают помощь. А еще здесь есть традиция не только дарить детям сотрудников подарки на Новый год, но и награждать за отличную учебу. Что касается сотрудников, то они, в том числе, всегда могут рассчитывать на денежные выплаты в связи с юбилейными датами и компенсационные выплаты на приобретение путевок.

- Это правильно, когда руководство предприятия проводит активную работу по привлечению молодых специалистов, в том числе благодаря сотрудничеству с образовательными учреждениями, на деле реализует меры социальной поддержки своих сотрудников, - отметил во время визита Виталий Кушнарев.

НАША СПРАВКА

Предприятие основано в 1968 году, правда, тогда оно называлось «Ростовский телефонный завод», потом было переименовано в «Алмаз». Чуть больше десяти лет назад завод вошел в состав ОАО «Концерн “Созвездие”». На сегодняшний день на предприятии имеются: механозаготовительное производство, производство плат печатного монтажа, сборочно-монтажное производство, инструментальное и вспомогательное производство.

Заказчиками являются Министерство обороны РФ, МВД, ФСБ, учреждения науки, образования, а также банковские и финансовые организации, телекоммуникационные компании. Предприятие является многократным победителем конкурсов «Лучшие товары Дона» и «100 лучших товаров России».