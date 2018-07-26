В Ростовской области ожидают десять миллионов тонн урожая зерновых

26 Июль 09:54 2018-07-26T09:54:57+03:00

А качество зерна, по прогнозу, будет выше прошлогодних показателей

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В Ростовской области делают прогнозы относительно урожая текущего года, который донские селяне сейчас собирают на полях.

В частности, как рассказали в региональном правительстве, в донском регионе планируют собрать порядка десяти миллионов тонн зерна. Правда, скорее всего нынешний урожай будет несколько меньше рекордов, которые были поставлены за последние два года. Однако несмотря на это, планируется, что он будет гораздо выше обычных - шесть-восемь миллионов тонн, среднегодовых результатов .

К слову, в этом, по сравнению с 2017-м годом, уборка зерновых культур ранняя. А качество зерна, по прогнозу экспертов, будет выше прошлогодних показателей.

По последним данным, донского министерства сельского хозяйства, уборка завершена на 80 процентов площадей при средней урожайности 33 центнера с гектара.