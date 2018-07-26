В Ростове-на-Дону неизвестные раздели «Тойота Камри»

26 Июль 10:04 2018-07-26T10:07:22+03:00

Говорят, что это уже пятый случай за неделю. Фото: группа Вконтакте "Это Ростов".

Говорят, что это уже пятый случай за неделю

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В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают случай, который произошел на одной из городских улиц. В Интернет-сообществе о нем рассказал местный житель, который сфотографировал масштаб бедствия. В частности, на снимке видно, как новенькая иномарка стоит без переднего бампера и других запчастей. «Когда твоя «Камри» нравится не только тебе» - так озаглавил автор фото свой пост.

- У моих знакомых на Аллее роз ( это Западный жилой массив, - прим. автр.) раздели годовалую иномарку «Тойота Камри»! - написал ростовчанин под снимками. - Ущерб виден невооруженным взглядом - капот, крылья, фары, радиаторы, бампер и головное устройство. Как с этим бороться? У кого были такие случаи? Находили хоть раз этих людей? Полицейские, оформлявшие ущерб, заявили о пяти свежих «Камри», которых обокрали за две ночи.

Пост со снимками набрал больше ста откликов и комментариев.

- Беда в том, что эти же пострадавшие пойдут на разборку покупать свои же запчасти, рождая тем самым спрос, - написал один из горожан. - А когда есть спрос на бывшие в употреблении запчасти, будет и предложение.